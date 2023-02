GF Vip 7, tiene banco il caso Edoardo Donnamaria Alberto De Pisis, a lanciare la prima bomba era stata Nikita che aveva insinuato un rapporto oltre l’amicizia tra il fidanzato di Antonella Fiordelisi e Alberto. “Non li avevo mai osservati più di tanto, mi è capitato di vederli nella doccia. Che ad Alberto piaccia Edoardo sono certa, ma ho visto anche come Edoardo guardava Alberto e ho pensato che non fosse etero o che nutrisse una curiosità verso l’altro sesso”.



Parole alle quali Donnamaria aveva messo un freno: “Però non raccontare in maniera così innocente il fatto di raccontare a un’altra ragazza che al suo ragazzo probabilmente piacciono gli uomini. Non è stata una cosa carina”. Nelle questione era entrata anche Antonella: “Questo dubbio l’ho avuto inizialmente e gli avevo chiesto se gli piacessero gli uomini. A 18 anni ho avuto un’esperienza particolare. Sono stata fidanzata con un ragazzo per 6 mesi e desideravo che la mia prima volta fosse con lui. Solo dopo ho scoperto di essere una copertura, voleva solo far vedere ai genitori che stava con me”.

GF Vip 7. Edoardo Donnamaria punta Alberto De Pisis?



L’ultima parola è stata quella di Edoardo che ha negato l’interesse per Alberto: “Se sono fluido? Ricordi male, Alfonso. Mi è capitato più di una volta che mi venisse chiesto se mi piacciono gli uomini quindi il dubbio che Antonella ha avuto inizialmente lo capisco. Ma dopo 5 mesi, se viene ancora a tirare fuori questa storia, penso che lo faccia per tirare su un casino”.







Eppure qualcosa non torna. Edoardo durante una chiacchierata goliardica, ha alluso a un possibile rapporto tra i due: Alla fine va a finire che mi lascio con Antonella e mi tr***o Alberto”. Una frase che ha spiazzato tutti. Sui social, comunque, le critiche sono tutte per Nikita Pelizon ed il suo modo di fare. “Nikita falsa, raga peggio di un serpente se ne andasse via,pagliaccio. a parlare così e poi negare. poi te pareva che Antonella non aveva un ex che l’aveva usata dio sono così omofobe ma vogliono fare pace e amore (lo dico a parer mio perché essendo gay l’ho presa molto male sta cosa)”.



Ma c’è anche hi la difende: “Ma voi che scrivete le cose contro Nikita , siete serie??? Che gf state guardando???? Ogni sera da 2 mesi gli spartani sparlano malissimo di lei e Antonella e lei non può aprire bocca che è falsa ???? Ma Tiratevi insieme!!!!”.