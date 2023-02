GF Vip, lite tra Oriana, Luca e Matteo. Serata di festa in maschera per il Carnevale del Grande Fratello Vip nella serata di ieri, sabato 18 febbraio. Tanti giochi e divertimento per i vipponi come quello della palla al piede in cui alla fine di ogni ballo la donna va a scoppiare il palloncino di un’altra coppia. Momenti di rilassatezza e ironia, dunque, ma non sono mancati come al solito gli attimi di pura tensione. Soprattutto tra tre gieffini.

Protagoni dello scontro sono stati Luca Onestini, Matteo Diamante e Oriana Marzoli. Tutto è cominciato mentre Matteo stava lavando i piatti. Luca gli si è avvicinato dicendogli che uno dei bicchieri non era stato lavato bene. È bastato questo per scatenare un vero putiferio con una girandola di accuse e attacchi personali culminati con un “razzista” rivolto a Matteo Diamante. Ma cerchiamo di capire come si è svolta tutta la scena.

La lite tra Luca, Matteo e Oriana: accuse e parole pesanti

Dopo l’appunto sul bicchiere non lavato bene Matteo Diamante avrebbe lanciato lo stesso bicchiere. Questo, almeno, è quello che ha riportato Luca Onestini. Alcuni spettatori, però, hanno girato un video in cui si vedono Luca e Oriana ridere insieme per poi allontanarsi da Matteo. Subito dopo la modella venezuealan si avvicina a Diamante e gli fa: “Non toccare una donna…”. A quel punto il gieffino le risponde male e inizia la lite.

“Vieni a insegnare l’educazione a me? – dice Matteo Diamante a Oriana Marzoli – Vieni in Italia a insegnarmi l’educazione? Impara l’educazione. Questa viene, mi insulta in spagnolo”. Oriana Marzoli ribatte: “L’Italia è uguale alla Spagna. Orgogliosa di essere venezuelana! Cosa vuoi con la Spagna! Ho il diritto di stare in Italia, mi hanno chiamato loro del GF! Viva il Venezuela, viva la Spagna e viva l’Italia, ok? Ricorda che sono stata chiamata e questo Paese è per tutti quanti”.

In mezzo a questo baccano Luca Onestini dice a Matteo Diamante: “Non essere razzista“. Successivamente Diamante si sfoga con altri inquilini e afferma di non volersi fare sporcare la reputazione “da questo clown”. Oriana Marzoli, invece, si è messa a piangere e Luca Onestini ha ribadito: “Queste cose sulla nazionalità sono oscene. Siamo tutti uguali. Qui è razzismo e se lo è, allora è un problema suo”.

