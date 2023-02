Giornata movimentata al GF Vip 7 con Oriana Marzoli protagonista di un clamoroso gesto nelle ultime ore. Nella mattinata di sabato 18 febbraio è emersa una reazione considerata esagerata della vippona, che ha fatto tutto questo davanti a due compagni di avventura. Questi ultimi non hanno detto molto a proposito, anche se hanno cercato in qualche modo di farla desistere dal proseguire quella polemica. Un momento non estremamente piacevole, di cui ne se potrebbe parlare nella prossima puntata in diretta.

Al GF Vip 7 non c’è spazio solo per Oriana Marzoli. Luca Onestini infatti è crollato in lacrime, durante un dialogo con Ivana Mrazova: “Se quello che mi hai detto lo pensi davvero, amen. Mi dispiace, ti chiedo scusa se non ti ho dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo. Ho cercato di essere il meglio che potessi essere, pensavo di non averti mai fatto mancare niente da nessun punto di vista ma evidentemente non era così. Però ti ho dato tutto quello che avevo, penso solo che venirmelo a dire qua sia fuori luogo, che non sia il momento”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli fuori di sé: cosa è successo

La concorrente del GF Vip 7, Oriana Marzoli, è andata totalmente fuori di sé con gli autori del reality show. Questi ultimi avevano fatto una semplice richiesta alla giovane venezuelana, ma lei è apparsa molto infastidita e davanti agli stupefatti Daniele Dal Moro e Nicole Murgia ha protestato a voce alta. Ma la voce fuori dal campo ha insistito con l’invito alla gieffina, che successivamente avrà sicuramente obbedito per evitare spiacevoli conseguenze. Ma il video della sua sfuriata sta facendo discutere.

Oriana si è arrabbiata per una motivazione pazzesca, infatti uno degli autori del GF Vip 7 le ha chiesto di andare in confessionale ma non ne aveva voglia: “Ma che rottura di cog***, ho fatto un confessionale prima. Che rottura di cog*** veramente, basta”. Nicole Murgia ha sorriso, ma non ha voluto dirle niente, mentre Daniele Dal Moro ha proseguito nel suo racconto e ha provato a tenerla calma invano. E molti utenti hanno reagito malamente di fronte a questa sgradevole uscita della Marzoli.

il gf chiama oriana in confessionale, lei:

“ma che rottura di coglioni, l’ho fatto prima, che pesanti che sono”

lei è quella educata della casa e la preferita 🤡#GFVIP #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/UylxTUzFRK — ❤️‍🔥 (@pollettilove) February 18, 2023

Ecco le principali reazioni degli internauti su Twitter: “E lei sarebbe la preferita e quella educata della casa?”, “Chi si rifiuta di andare in confessionale può subire un provvedimento, maleducata. Sei in televisione”, “Non rispetta il regolamento, se fosse stata in un GF di anni fa sarebbe già uscita”.