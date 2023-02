Le scorse ore sono state probabilmente le più difficili al GF Vip 7 per Luca Onestini. Le lacrime davanti ad Ivana Mrazova sono infatti diventate virali in pochissimo tempo, con tantissimi utenti che hanno pubblicato i video inerenti il crollo emotivo del vippone. Il quale ha spiegato per filo e per segno la ragione di quello stato d’animo. Ovviamente si è commossa anche la sua ex fidanzata, che ha ascoltato con grande interesse le sue affermazioni. E c’è chi pensa che questo possa ora cambiare tutto.

Ma dobbiamo andare per ordine e partire dal fatto che il GF Vip 7 ha fatto a Luca Onestini una sorta di regalo solo da poco, quando Ivana Mrazova è diventata concorrente a reality ormai iniziato da mesi. Non avevano mai avuto modo di parlarsi così apertamente dopo la fine della loro bellissima storia d’amore. Ci sono dei fan che sperano ancora nella riappacificazione e nel ritorno dunque dei sentimenti. Ma vediamo perché il gieffino non è riuscito proprio ad arrestare le sue lacrime.

GF Vip 7, Luca Onestini in lacrime davanti a Ivana Mrazova

Comunque dopo l’ultima puntata in diretta del GF Vip 7, Luca Onestini addirittura aveva minacciato Ivana Mrazova di contattare gli avvocati per denunciarla, se avesse detto qualcosa di negativo sul suo conto durante il dialogo con Alfonso Signorini. Cosa che però non era affatto successa. Ora lui ha compreso sicuramente di aver esagerato e ha chiesto il perdono all’ex: “Se quello che mi hai detto lo pensi davvero, amen. Mi dispiace, ti chiedo scusa se non ti ho dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo”.

Poi Onestini ha detto ancora, rivolgendosi sempre a Ivana: “Se per te non era sufficiente mi dispiace, ti chiedo scusa ma non so che cosa avrei potuto fare di più. Ho cercato di essere il meglio che potessi essere, pensavo di non averti mai fatto mancare niente da nessun punto di vista ma evidentemente non era così. Però ti ho dato tutto quello che avevo, penso solo che venirmelo a dire qua sia fuori luogo, che non sia il momento”. Quindi, l’ha in un certo senso rimproverata solo per quest’ultimo aspetto, ma per il resto ha fatto mea culpa.

Luca guarda Ivana e dice senti se quello che mi hai detto lo sentì davvero ti chiedo scusa,è rotto dal pianto e si scusa per tutto quello che non è riuscito a farle arrivare nonostante lui abbia fatto il massimo🥺 lei lo svolta crollando in pianto❤️ #Gfvip #Luvana pic.twitter.com/TLjn5dHxP0 — 𝓢𝓮𝓡𝓰𝓲𝓞˜🇮🇹🦂🇪🇸 (@Sergio24101) February 18, 2023

Eppure non proprio tutti gli utenti si sono bevuti questo cambio di rotta di Luca: “Adesso il vittimello è Narciso, ecco la clip per lunedì”, “Certo, dopo averle dato della bugiarda e averla minacciata di denunciarla. Gli asini non volano”, “Che falso, ha solo capito di aver fatto una figura di me***”.