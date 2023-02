Prosegue con i soliti alti e bassi la relazione al GF Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Un rapporto sempre molto altalenante come il pubblico ha imparato a conoscere in questi mesi di reality all’interno della casa più spiata d’Italia. Uno degli ultimi litigi è accaduto dopo la puntata di giovedì 16 febbraio. Alfonso Signorini ha infatti comunicati l’esito del televoto: Oriana Marzoli è la preferita dal pubblico, lasciando dietro di sè Nikita e Antonella, che non l’hanno presa per nulla bene.

Insieme a Nikita Pelizon anche Antonella Fiordelisi, che ha fatto di tutto per consolarla: “Stiamo subendo delle cose da mesi e vedere che non arriviamo al pubblico, è brutto eh! Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita ci rimaniamo male perché siamo stressate”, sono state le parole di Antonella che ha poi abbracciato Nikita in preda a una crisi di pianto: “Perché? Sto rimanendo di nuovo sola, che schifo”, ha lamentato la Pelizon tra le braccia della compagna di gioco.

GF Vip, Antonella svuota un posacenere su Edoardo

Tuttavia Edoardo Donnamaria ha messo di fronte alla realtà la sua fidanzata e resta dubbioso sulle sorti della loro relazione: “Mi vengono molti dubbi quando dici queste cose. Su di te. Ma scusa, ma parla direttamente. Dillo a me che sono falso. Sono falso? Non mi invento cose per fare il loro gioco. Tu hai fatto amicizia con Nikita, quella più vera della casa”. Antonella Fiordelisi a questo punto ha sottolineato di agire sempre nella completa autenticità. La risposta di Edoardo: “Forse è il contrario”.

Dopo questo confronto i due hanno provato a trovare un attimo di tregua. Sono andati in veranda e hanno iniziato a giocare e a farsi i dispetti. Tuttavia Antonella Fiordelisi per difendersi ha preso un posacenere non accorgendosi che era pieno di cicche e cenere e l’ha gettato addosso a Edoardo Donnamaria. Il vippone, che si trovava in accappatoio, si è ritrovato cosparso di cenere e di mozziconi di sigaretta.

Quindi il volto di Forum si è lamentato e ha iniziato a tossire, per poi dire: “No, ma che sei pazza? Che schifo! Mamma mia, che schifo”. Antonella Fiordelisi si è alzata in piedi e si è messa a ridere commentando ingenuamente: “Non pensavo ci fosse la cenere”. Il video è stato postato dagli utenti su Twitter e più di qualcuno ha criticato il gesto della spadista: “Se uno mi svuotasse un posacenere addosso, non avrebbe il tempo di riderne”, “Sputare su una foto: SQUALIFICA. Buttare un posacenere addosso ad una persona: CHE RIDERE ANTONELLA”, ha detto un fan del GF Vip con sarcasmo. C’è chi non ha creduto alla buona fede della vippona: “Non pensavo ci fosse la cenere’ ma se si chiama POSACENERE cosa mai potrai trovarci dentro?”.