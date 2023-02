Antonella Fiordelisi ed Edoaedo Donnamaria, la rivelazione. Un rapporto decisamente turbolento al GF Vip 7 gieffini che tra continui alti e bassi provano a non perdere il ritmo della loro relazione. Il giorno di San Valentino ha visto la gieffina in lacrime sul divano ed Edoardo rifuggiato dentro il van. Poi le parole di Nikita Pelizon che hanno peggiorato la situazione portando Antonella a confidare una storia molto personale.

La rivelazione di Antonella Fiordelisi ad Alfonso Signorini spiazza il pubblico. Tra la gieffina ed Edoardo sono tanti i momenti di tensione che continuano a succedersi uno dopo l’altro, lasciando tremare i fan e facendo presagire che tra di loro tutto potrebbe davvero finire da un momento all’altro. Dopo la crisi di pianto di Antonella Fiordelisi, arriva un’altra doccia fredda, quella di Nikita Pelizon, che avrebbe rivelato alla compagna di gioco qualcosa sul conto del fidanzato.

Leggi anche: “Devo dire una cosa a Oriana”. GF Vip 7, l’annuncio di Signorini ed è terremoto





La rivelazione di Antonella Fiordelisi ad Alfonso Signorini spiazza il pubblico: “Mi è successa la stessa cosa…”

Sarebbe stata Nikita Pelizon a mettere un’altra pulce nell’orecchio di Antonella Fiordelisi, rivelando che secondo lei Edoardo sia interessato a Alberto De Pisis. Un’ipotesi che ha spedito Antonella dritta ad affrontare la questione con il diretto interessato: “Edoardo, ti ho fato una domanda tempo fa e non mi hai risposto. Se la mia percezione è quella giusta, dillo”. La risposta di Edoardo non ha tardato ad arrivare: “Sta insinuando che mi piaccia Alberto”. Il gieffino ha a sua volta provato a risolvere la vicenda con Nikita: “Però non raccontare in maniera così innocente il fatto di raccontare a un’altra ragazza che al suo ragazzo probabilmente piacciono gli uomini. Non è stata una cosa carina“.

Un altro episodio che di certo non ha aiutato la coppia a fare tornare il sereno. Poi Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a una confidenza con Alfonso Signorini: “Un mio ex – di cui non riferisco il nome – mi usava come copertura voleva solo far vedere ai genitori che stava con me. Non voglia che accada di nuovo“. Ma sulla questione la posizione di Edoardo Donnamaria sembra non lasciare trapelare alcun dubbio a riguardo.

“Non sono fluido. Sono qui da 5 mesi e mi avete visto tutto il tempo con Antonella. Se avessi voluto avere a che fare con Alberto lo avrei fatto prima no? Mi è capitato più di una volta nel mio ambito lavorativo che mi venisse chiesto se mi piacciono gli uomini quindi il dubbio che Antonella ha avuto inizialmente lo capisco, ma ora non lo capisco più”.