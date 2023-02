Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, l’acceso confronto. La coppia del GF Vip 7 continua ad andare incontro ad alti e bassi che lasciano presagire il rischio rottura. Il gieffino è intervenuto dopo la puntata senza nascondere alla fidanzata cosa pensa davvero. Peccato che nel loro caso la notte non sembra aver portato consiglio.

Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi. Tutto è accaduto dopo la puntata ovvero quando Alfonso Signorini ha reso noti i risulati del televoto. Percentuali di voto molto alte per Oriana Marzoli che le hanno fatto aggiudicare il primo posto nella classifica delle preferenze, lasciando dietro di sè Nikita e Antonella, che non l’hanno presa per nulla bene. Il duro sfogo tra le due è avvenuto poco dopo a bordo piscina e Nikita è letteralmente caduta nello sconforto.

Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: il video dell’acceso confronto dopo la puntata

Insieme a Nikita Pelizon anche Antonella Fiordelisi, che ha fatto di tutto per consolarla: “Stiamo subendo delle cose da mesi e vedere che non arriviamo al pubblico, è brutto eh! Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita ci rimaniamo male perché siamo stressate“, sono state le parole di Antonella che ha poi abbracciato Nikita in preda a una crisi di pianto: “Perché? Sto rimanendo di nuovo sola, che schifo“, ha lamentato la Pelizon tra le braccia della compagna di gioco.

E poco dopo anche Edoardo Donnamaria è intervenuto sulla questione. “Mi dispiace solo che il pubblico non ci ha capite a me e Nikita. Questo forse perché io e lei siamo troppo vere, quello è vero il problema. Tanto va avanti chi fa le trashate, chi è scurrile e chi dice sempre le parolacce in diretta“, ha provato a spiegare Antonella Fiordelisi.

Pure Edoardo ribadisce quanto siano false Nikita e Antonella 💀 e lei che pensa che da casa noi non vediamo tutto 💀 #gfvip #Oriele pic.twitter.com/ZC9fknGi6o — Kate (@TheKateryn) February 17, 2023

Ma Edoardo Donnamaria ha messo la fidanzata davanti a una dura realtà, quello che lo lascerebbe molto dubbioso sulle sorti della loro relazione: “Mi vengono molti dubbi quando dici queste cose. Su di te. Ma scusa, ma parla direttamente. Dillo a me che sono falso. Sono falso? Non mi invento cose per fare il loro gioco. Tu hai fatto amicizia con Nikita, quella più vera della casa“. Antonella Fiordelisi a questo punto ha sottolineato di agire sempre nella completa autenticità. La risposta di Edoardo: “Forse è il contrario“. Il confronto purtroppo non ha portato a nulla di buono e i due hanno mantenuto le distanze così come pareri poco concordi sull’argomento.