Nikita e Signorini, la scoperta durante la puntata del GF Vip 7. La 34esima puntata, la seconda di giovedì in questo 2023 con il doppio appuntamento settimanale del reality show di Canale 5.

Al timone del programma Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, con Giulia Salemi nelle vesti della voce del popolo. Tante le emozioni anche in questa puntata del reality show. I gieffini sono chiusi da oltre 150 giorni nella casa di Cinecittà. Il vippone che ha abbanondato il reality show è stato Attilio Romita.

Nikita e Signorini, la curiosità scoperta durante il GF Vip 7

Durante la puntata c’è stato l’incontro di Giaele De Donà con suo padre e alle scintille dei Donnalisi, ancora tra alti e bassi dopo le ultime vicende della casa. Tra le curiosità scoperte nell’ultimo appuntamento con il GF Vip 7 quella tra Nikita e Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini ha svelato di aver conosciuto Nikita diverso tempo prima. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha spiegato al pubblico e ai concorrenti del reality show di aver conosciuto la modella durante un concorso di bellezza, quando lui vestiva i panni del giudice.

“Ci siamo già conosciuti sei anni fa. Dovete sapere che io ero presidente di una giuria in un concorso di bellezza. E lo ho anche fatto vincere il titolo. Nemmeno ci conoscevamo. Sei diventata Miss. Ma perché non me l’hai detto? Te lo ricordavi?“, ha svelato Alfonso Signorini a Nikita Pelizon. La modella ha annuito e ha anche spiegato di non aver mai detto niente per non creare alcun tipo di imbarazzo.