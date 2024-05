Isola dei Famosi 2024, la guerra tra Francesco Benigno e Vladimir Luxuria ha raggiunto livelli altissimi. Nelle ore scorse si è probabilmente passato il segno. Francesco Benigno ha pubblicato un post che non ha bisogno di commenti. Posta una foto di Vladimir Luxuria in bikini e scrive: “Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera, e dopo averci fatto due coglioni a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras, anche questa notizia falsa, per salvare gli ascolti Vladimiro guadagno ha deciso di andare lui sull’isola”.

“Speriamo che questa volta sia vero ragazzi siete pregati di non offendere grazie”. Un post che ha immediatamente scatenato i commenti (oltre mille dopo 5h dalla pubblicazione), la maggiore parte dei quali increduli davanti ad i toni usati dall’attore. “Qualcuno lo fermi! Credo che con questo post si sia passato il segno, superata ogni decenza”.





Isola dei Famosi 2024, pessimo post di Benigno contro Vladimir Luxuria

“Ok, hai subito una ingiustizia, ok sei nella parte della ragione. Ma mettendo questa foto sapendo che avresti ricevuto dei commenti come ne ho letti qui, sei passato dalla parte del torto. Questo è mettere in ridicolo una persona comprese le sue scelte di vita. Un conto avercela con la trasmissione un conto denigrare una persona. Spero che elimini questo post”.

“Buongiorno Francesco Benigno, con tutta la mia indignazione per come sei stato trattato, pur dandoti ragione, devo comunque dire che con questi ultimi post ho la sensazione che passerai dalla parte del torto. Forse è meglio lasciar fare ai legali”. E ancora: “Leggendo i commenti non è difficile capire che gli avvocati avranno un bel da fare per far partire le querele non tanto per il diretto interessato ma per quelli che si proclamano proseliti, ora tanti ridono ma gli stessi piangeranno”.

“Con tutto il rispetto con tutta la ragione che puoi avere attento quando scrivi non e che di ragione poi passi al torto evidenziando l’omofobia, lascia stare la personalità sessuale quella e un’altra cosa , usa il nome che a registrato sennò si può pensare che chi a patto in percorso transitorio ho comunque iniziato a farlo sono tutti così carattere”.