Finora è stata un’edizione poco fortunata per l’Isola dei Famosi. Ieri il programma guidato da Vladimir Luxuria è stato ancora una volta duramente battuto. Gli ascolti, infatti, continuano a non premiare la conduttrice ed il suo programma. La puntata di ieri è stata quella meno vista in assoluto. L’Isola dei Famosi ha conquistato infatti 2 milioni e 40mila telespettatori pari al 15,8% di share. Persa la sfida degli ascolti con Rai1 che ha trasmesso la fiction “Il Clandestino” che ha raccolto davanti alla tv 2 milioni e 978mila spettatori (16,8% di share).

Non è bastato il botta e risposta tra Artur e Khady da una parte e Sonia Bruganelli dall’altra. Oggetto del loro scontro, la presunta storia tra i due naufraghi. “Ho riscoperto un amico qua dentro, mi fa sorridere. È una persona che ho riscoperto, avevo un parere di lui quando eravamo fuori, ma stando qui giorno dopo giorno l’ho riscoperto”, ha detto Khady.





Isola dei Famosi 2024, Sonia prossima conduttrice? Vladimir risponde

Parole riprese da Artur che dice: “Mi sembra di averlo detto già, è una ragazza dinamica, schietta, dice sempre quello che pensa, le persone sincere le tengo sempre vicino a me. È una bellissima ragazza. Mi fa piacere che c’è così possiamo condividere dei pensieri, ci conoscevamo fuori, ma sempre in amicizia, ora molto meglio”.

Alla storia non crede Sonia Bruganelli: “Eh no, però scusate, qualcosa non torna, piccolino patatino, davanti alla telecamera? Allora com’è, quando vedete la telecamera lo fate per farcelo credere e quando siete qui vi tirate indietro?”. Sonia che è stata al centro di un commento da parte di Vladimir Luxuria. Intervistata a Novella 2000 concessa dalla conduttrice si è parlato anche del desiderio di Sonia.

Quale? Il desiderio di lasciare il posto di opinionista per prendere quello di conduttrice. “Ben venga, al prossimo giro”, ha commentato l’attuale presentatrice del reality show. E chi lo sa che il prossimo anno non ci sarà un cambio. Del resto anche per Vladimir è stata la stessa cosa: opinionista lo scorso anno con Ilary, conduttrice in questa stagione.