Amici 23, a pochi giorni dalla semifinale un caso esplode intorno a Martina e Lil Jolie. Eliminate nel corso dei serali precedenti (Martina solo sabato scorso, 4 maggio) i fari sono tornati ad accendersi. La scoperta è di quelle che farà discutere. Intanto si parla sempre con più insistenza di una finale a 6. A riportare la notizia, ancora non confermata ma altamente attendibile tanto c’è chi sussurra che Maria De Filippi avrebbe già informato i ragazzi, è l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Il pubblico sembra d’accordo con questa possibilità: “Arrivati a questo punto credo che sarebbe la cosa migliore. Tutti gli allievi rimasti in gara meritano la finale. Sono tutti grandi talenti e sarebbe un peccato se qualcuno di loro dovesse uscire in semifinale”. Come è d’accordo su quanto successo per Martina e Lil Jolie. Tutti si sono accorti di come le due allieve siano state penalizzate.





Amici 23, ancora polemiche per l’eliminazione di Martina e Lil Jolie

Scrive Fanpage.it: “Perché se c’è una cosa in comune che hanno condiviso le due autrici, al momento dell’eliminazione, è stata l’insofferenza per esser state giudicate solo attraverso la loro pulizia vocale. Quasi come se davanti al pubblico ci fossero due schermi e non due giovani autrici, due talenti che avrebbero potuto caratterizzare la propria musica con un volume molto più ampio rispetto agli altri concorrenti in gara. È lì che il giocattolo di Amici 23 sembra rompersi”.

E sono tanti a dare la loro versione: “ormai lo abbiamo capito che non è la voce che conta ma il mercato. Far uscire Martina contro Mida e Holden penso sia stato profondamente ingiusto. Per fortuna il tempo è galantuomo e presto restituirà tutto a questa ragazza che ha dimostrato di valere davvero tanto”. Così come Sarah Toscano.

Dopo gli inizi difficile è riuscita a mostrare tutto il suo talento nel Serale, riuscendo a convincere anche chi, come Rudy Zerbi, era dubbioso sul suo conto. Nell’ultimo televoto è stata proprio lei a superare Petit, il favorito numero uno per la vittoria finale, inoltre il suo brano “Sexy Magica” svetta nelle classifiche. Che sia in arrivo una clamorosa sorpresa…?