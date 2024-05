Uomini e Donne, ancora fulmini sui corteggiatori di Ida Platano. La recente esperienza della tronista è stata caratterizzata da colpi di scena e ‘colpi di testa’. I suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano se la sono contesa per settimane, ma alla fine Ida ha scelto… di non scegliere. Proprio nella puntata odierna, martedì 7 maggio, ci si aspettava la parola fine ma in qualche modo abbiamo assistito ad un altro imprevisto.

Nei giorni scorsi Mario Cusitore è stato travolto dalle critiche perché è stato beccato in compagnia di un’altra donna. L’uomo ha cercato di difendersi, ma alla fine le sue sono apparse come scuse campate in aria. Grande delusione per Ida Platano che sembrava molto attratta da lui. Nell’appuntamento odierno la tronista ha deciso di non presentarsi e i due corteggiatori non l’hanno presa per niente bene…

Leggi anche: Ida e Mario a Uomini e Donne, la decisione choc di Maria: il pubblico già lo sapeva





Ida vuole spiegazioni da Mario, che però chiude con lei

Durante la puntata è stato trasmesso un video in cui Ida Platano va da Mario per avere spiegazioni dopo le segnalazioni. Il corteggiatore, però, ha reagito malissimo rifiutandosi di chiamare la donna con cui è stato pizzicato e anzi accusando la tronista di non avergli creduto. Alla fine l’uomo dice di essersi innamorato della donna sbagliata e di aver cambiato idea sul suo conto. Ennesima coltellata per Ida che è apparsa molto ferita.

In seguito è stato mandato in onda un duro sfogo di Ida che ha spiegato che non si sarebbe presentata in studio. In primo luogo è stata maltratta da Mario quando avrebbe dovuto essere lui quello criticato e non il contrario. Anche su Pierpaolo Siano l’opinione è negativa soprattutto perché, durante la scorsa esterna, si è sentita trattata molto male. Maria De Filippi ha quindi spiegato che Ida, in realtà, si trovava in camerino.

Ida non vuole entrare in studio e Pierpaolo decide di raggiungerla! #UominieDonne pic.twitter.com/SXU5PpksC1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 7, 2024

“È vergognoso!” Siete d’accordo con le parole di Gemma nei confronti di Mario e Pierpaolo? #UominieDonne pic.twitter.com/2gFSHO0Jix — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 7, 2024

Pierpaolo allora ha deciso di andarle a parlare, ma la redazione di UeD gli ha impedito di raggiungerla. Poi Tina Cipollari ha accusato Mario per le segnalazioni usando parole molto dure. Il corteggiatore ha invitato l’opinionista a calmarsi altrimenti sarebbe diventato volgare. Infine anche Gemma Galgani, con la voce rotta, si è scagliata contro Pierpaolo e Mario: il primo l’ha umiliata mettendola in punizione, il secondo ha rigirato la frittata addosando a Ida colpe non sue. Maria ha quindi invitato i due a lasciare lo studio in quanto la loro presenza, senza la tronista, era inutile.

“È successo tutto fuori da Uomini e Donne”. Ida Platano e Mario, il pubblico ci aveva visto lungo