Ida Platano non ha scelto a Uomini e Donne. Subentrata come tronista a stagione iniziata, la ex dama è uscita di scena senza arrivare a una scelta tra Mario e Pierpaolo, gli unici corteggiatori rimasti. Ma poche ore fa sono uscite le anticipazioni dell’ultima registrazione, proprio l’ultima della stagione, ci dicono che sia Ida che Mario erano presenti in studio. Una notizia, questa, che ha scatenato subito il pubblico.

Intanto perché in pochi si aspettavano il ritorno di Ida e Mario agli studi Elios: lei ha abbandonato il trono e lui è stato eliminato da più di due settimane. Ma Maria De Filippi ha scelto di chiudere l’edizione 2023/2024 di Uomini e Donne invitando due dei protagonisti assoluti e aggiornando il pubblico su cosa intendono fare durante le vacanze.

Ida e Mario dopo UeD: “Ecco cosa succederà”

Ma tra loro, almeno da quanto raccontato, non ci sarà un lieto fine. La parrucchiera di Brescia è infatti stata sorpresa dalla visita del suo ex corteggiatore a casa ma non ha accettato di incontrarlo. Come dicevamo però questa loro presenza nell’ultima registrazione ha dato il via alle prime supposizioni su quello che potrebbe accadere dopo la pausa estiva.

E così, come riporta il sito Blasting News, diversi utenti di X si sono esposti per ipotizzare che la tronista e il corteggiatore potrebbero tornare in studio, ma in ruoli differenti rispetto a quelli che hanno ricoperto in questi mesi. La teoria più gettonata sui social? Quella che i due potrebbero essere dama e cavaliere del parterre della prossima stagione.

“I due presenti nell’ultima registrazione per chiudere il cerchio con un confronto ma sicuramente li rivedremo in studio ma in vesti diverse”, si legge. E ancora: “Palese che a settembre saranno tutti e due nel parterre”, “Tutto progettato a tavolino per farli tornare a settembre”, “Non ce ne libereremo mai”, “Sicuro andrà così, ci scommetterei tutto”. Ma c’è anche chi non esclude che la redazione possa proporre a Mario lo stesso ruolo che ha ricoperto Ida: “Aspettiamoci lui sul trono a settembre, lo vogliono troppo e tanta altra gente è stata mandata via per molto meno”.