Ultima registrazione ma piena di argomenti, quella di lunedì 6 maggio a Uomini e Donne. Intanto la scelta di Daniele Paudice, che nel breve percorso da tronista nel dating show di Maria De Filippi ha deciso di uscire dallo studio con Gaia, che gli ha risposto di sì. Marika, l’altra sua corteggiatrice che quindi è stata scartata, gli ha augurato il meglio. Non solo la conclusione del trono di Daniele, stando alle anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni.

In studio erano presenti anche Ida Platano e Mario Cusitore ed è emerso come il corteggiatore napoletano abbia provato a mettersi in contatto con Ida al di fuori della trasmissione. Dunque ci sono sì nuovi risvolti, ma nessun lieto fine tra loro. Nonostante i tentativi di riappacificazione, sembra che per i due non ci sia più spazio per un futuro insieme.

UeD, nuova coppia: “Sono usciti dal programma insieme”

Altro colpo di scena nella registrazione di lunedì: un’altra coppia esce dal programma insieme. Questa volta nel trono over però, non nel classico. Già nei giorni scorsi, dopo l’ennesimo tira e molla con Giulia, Cristiano ha deciso di voltare pagina.

A quanto pare infatti la scelta della dama di frequentare altri ragazzi per via della “volubilità” del cavaliere per il quale è scena, non piacerà a Cristiano. Per molti questo sarà solo un pretesto per lui per guardarsi intorno ed evitare di dare l’esclusiva a Giulia e infatti deciderà infatti di uscire con Asmaa, tornata nel parterre da poco e con la quale ieri in puntata ha ballato.

Ed ecco che, riferisce ancora Lorenzo Pugnaloni, la decisione di lasciare Uomini e Donne insieme. Nell’ultima registrazione di questa stagione di UeD, Cristiano e Asmaa hanno preso una decisione importante, quella di viversi questa nuova conoscenza fuori dagli studi Elios.