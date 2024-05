Uomini e Donne, fine dei giochi. O meglio, delle registrazioni. Questa edizione del dating show di Maria De Filippi si sta per concludere e anche se le ultime puntate le vedremo in tv a fine mese, le anticipazioni di quanto accaduto in studio lunedì 6 maggio sono già uscite. E sì, c’è stata la famosa scelta di Daniele Paudice. A rivelare il nome della corteggiatrice e i dettagli è ancora una volta Lorenzo Pugnaloni.

L’esperto di gossip, che ha rivelato tutto su Instagram, si è concentrato principalmente la scelta di Daniele Paudice, che ha deciso di trascorrere un’ultima esterna con entrambe le sue pretendenti, Gaia Gigli e Marika Abbonato, all’interno di una villa nella quale le due non si sono mai incontrate. Già nella puntata scorsa, il tronista aveva riferito ad entrambe le corteggiatrici che non avrebbe baciato nessuna delle due ed è rimasto fedele alla promessa.

UeD, chi ha scelto Daniele Paudice

Dopo l’addio senza scelta di Ida Platano, Daniele Paudice è l’unico tronista rimasto in questa stagione di Uomini e Donne. Tornando alla scelta, Maria De Filippi ha mandato in onda i “best moment” del tronista trascorsi con entrambe le ragazze e lui si è commosso rivedendo le esterne con Gaia. Che poi ha scelto.

Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli ma prima il faccia a faccia con Marika che, dopo essere stata messa al corrente del fatto che non sarebbe stata lei la scelta, ha augurato il meglio a Daniele e si è detta felice che abbia preso la sua decisone con il cuore. Venuto il momento di Gaia invece, Daniele le ha fatto presente di averla scelta: lei ha risposto di “sì”, a quel punto in studio sono piovuti dal soffitto i classici petali rossi.

chissà come mai i tronisti di inizio stagione ci mettono 12 mesi a decidere mentre quelli di metà o fine ci mettono 6 settimane massimo…#UominieDonne — quellopigro (@quellopigro) May 7, 2024

I commenti degli utenti hanno già invaso X sulla scelta di Daniele. “Non mi è piaciuto il suo trono. Un ragazzo con manie di grandezza e privo di empatia”, “Secondo me l’ha scelta perché si conoscevano da prima del programma”, “A me lei piace molto. L’ho recepita vera, schietta ed è una bellissima ragazza”,“ Spero che Marika possa trovare di meglio”, si legge.