Uomini e Donne, sembra ormai certo che Ida Platano non sceglierà né Mario (che ha già lasciato lo studio), né Pierpaolo (che le anticipazioni rivelano lo farà presto). Se ne andrà sola, ma pare proprio che il suo posto sia già stato preso. Per Ida questi sono stati giorni terribili. Nel corso della passata settimana era stata letteralmente devastata da Tina Cipollari che, anche in maniera troppo vigorosa, l’aveva invitata a svegliarsi e non credere più alle bugie di Mario Cusitore.

>>“Voi da oggi ve ne andate”. Isola dei Famosi, la decisione della produzione cambia tutto in Honduras: l’avviso a sorpresa per i naufraghi

“Non ti fare imbambolare da questo cantastorie. Perché hai avvisato la ragazza dicendole che sei a Uomini e donne? Hai cancellato la chat e hai mandato un messaggio avvisandola che eri qua. Tu chiami questa persona ogni ora e non c’è una chat?”.





Uomini e Donne, Tiziana Riccardi prossima tronista?

La prossima tronista potrebbe essere Tiziana Riccardi. Una foto in cui lei è seduta sul trono sembra suggerirlo. Eppure l’idea al pubblico non fa impazzire. “Ormai in questo programma hanno capito tutti che partecipare vuol dire finire sulle riviste avere popolarità e perciò guadagnare qualche soldino e tutto il resto non conta non è più uomini e donne di tanti anni fa ora è solo una farsata”.

Staremo a vedere. Intanto, tra tante coppie che saltano (o non nascono) ce n’è una che viaggia con il vento in poppa, quella formata da Brando e Raffaella. Lei a Fanpage.it ha raccontato: ““Come succede in tutte le coppie si litiga, ma ci divertiamo tanto, vivendoci abbiamo scoperto una sintonia maggiore. Ci avevamo visto lungo entrambi durante il programma. La distanza non ci aiuta, nascono piccole discussioni dovute alla gelosia, a visioni differenti sulle cose”.

“Siamo autoritari e permalosi, quindi a volte si scatenano diverbi. Se parliamo di convivenza? A grandi linee sì. Il pensiero c’è, ma quando entrambi saremo pronti. Stiamo insieme da un mese e mezzo, non siamo sprovveduti. La convivenza arriverà quando vorremo e potremo farlo”.