Nella serata del 22 maggio ci sarà un nuovo appuntamento in diretta con l’Isola dei Famosi. E su Aras il pubblico inizierà a capire qualcosa di veramente importante, infatti il sito Libero ha già anticipato una notizia fondamentale sul naufrago. Sono diverse le indiscrezioni sull’attore turco e sembra proprio che possa succedere una cosa, forse impensabile fino a poco tempo fa.

All’Isola dei Famosi Aras si sta facendo conoscere settimana dopo settimana e il suo percorso è sempre più in ascesa. Lui è però finito in nomination con Greta e Artur e nelle prossime ore scopriremo tutto. Proprio in relazione al televoto e ai sondaggi del pubblico, ecco che si è saputa un’informazione che potrebbe cambiare davvero ogni scenario.

Isola dei Famosi, notizia bomba su Aras: cosa si è saputo

Innanzitutto, soffermandoci sui sondaggi sull’Isola dei Famosi fatti da ForumFree, a rischiare meno l’eliminazione sarebbe proprio Aras che ha conquistato il 44% delle preferenze. In seconda posizione Artur col 38% e infine Greta col 18% dei voti. Dunque, la Zuccarelli sembrerebbe essere colei che dovrebbe salutare tutti in maniera definitiva.

Ma c’è di più sul conto di Aras Senol, infatti non solo dovrebbe rimanere senza problemi all’interno del reality show di Vladimir Luxuria, ma potrebbe essere pure colui che lo vincerà. Stando ai dati forniti dal sito Libero, è ritenuto il concorrente preferito dal pubblico col 24% dei voti, quindi potrebbe non avere ostacoli verso l’ambito traguardo della vittoria. Eppure inizialmente erano dati come possibili vincitori Edoardo Stoppa e Samuel Peron, ma ora tutto sembra essere cambiato.

Aras Senol, 30 anni, è un modello e attore famoso per aver recitato nella telenovela Terra Amara dal 2018 al 2022 nel ruolo di Cetin Cigerci. Ha una laurea in Belle Arti all’università di Yeditepe.