Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi il pubblico ha assistito all’eliminazione dal gioco di Valentina Vezzali. La puntata nei fatti si è trasformata in una specie di processo alla povera campionessa olimpica, messa sotto accusa non solo dai compagni di viaggio ma a un certo punto addirittura dalla stessa conduttrice, Vladrimir Luxuria, che ha definito infantile il suo comportamento.

Quello che i telespettatori hanno visto domenica scorsa ha scatenato molte polemiche sul web. La situazione è degenerata nel momento in cui Luxuria ha comunicato il nome del naufrago che doveva abbandonare l’isola per sempre: Valentina Vezzali appunto. La concorrente evidentemente satura di tutto, se ne stava andando senza salutare i suoi compagni visto come l’avevano trattata. A quel punto è scattato il richiamo della presentatrice.

Leggi anche: “La decisione sulle due naufraghe”. Isola dei Famosi, l’annuncio della produzione: una punizione





Isola dei Famosi, Edoardo Costa e Samuel Peron chiamati a una prova extra

Archiviato il caso Vezzali, sull’Isola è scoppiata poco fa un’altra polemica. I naufraghi infatti non hanno digerito una decisione presa dalla produzione del programma. Due di loro, Edoardo Costa e Samuel Peron, infatti sono stati spediti su un’altra isola, Playa Olimpo. Tutti pensavano a una missione congiunta dai due naufraghi decisa dallo spirito dell’isola. Invece si è scoperto poi che i due dovranno sfidarsi.

Sameul e Edoardo non l’hanno presa bene. E hanno manifestato il loro disappunto già in puntata a Vladimir: “Che sbatti che dobbiamo sfidarci…”, ha detto il ballerino. Più o meno lo stesso pensiero dell’inviato di Striscia la Notizia: “Quella è la cosa che mi ha dato più fastidio, ma almeno combattiamo insieme per un obiettivo comune…”.

Da quello che si è capito i due dovranno affrontare una serie di prove che si svolgeranno durante tutto il tempo della loro permanenza a Playa Olimpo sia di giorno che di notte. In palio ci sarà un misterioso premio come spiegato da Luxuria che non ha voluto aggiungere altri dettagli: “Sarà importante per il proseguimento dell’avventura isolana…”.

Samuel e Stoppa non sono troppo entusiasti di doversi sfidare, ma sperano in una ricompensa per il gruppo 💪🏻 #Isola pic.twitter.com/H28VuyW9WS — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2024

La scelta di Peron e Costa non è stata fatta a caso dalla produzione. I due naufraghi infatti sono stati individuati come gli “eroi” di questa edizione.

“Essere nominato come uno dei due eroi di questa avventura mi ha fatto sentire molto lusingato…Ci stiamo sobbarcando sulle spalle un peso enorme…”, ha commentato Stoppa. E Peron gli ha fatto eco: “Non potevo non accettare, soprattutto se c’è davvero una grande ricompensa nei confronti del gruppo…Spero di aver fatto bene…”.