I più attenti avranno subito ricordato la “punizione” già subita da Antonio Zequila e Floria Secondi a L’isola dei famosi 2022, e quest’anno tocca a Greta Zuccarello e Linda Morselli: vivranno per una intera settimana legate, letteralmente, l’una all’altra. Lo ha deciso Khady Gueye, dopo che Greta ha perso una sfida durante la puntata di ieri de L’isola dei Famosi 2024. Una puntata scoppiettante in cui è successo di tutto, dalla proposta di matrimonio a Matilde Brandi alla lite tra Valentina Vezzali (eliminata) e altri naufraghi. Anche la conduttrice, Vladimir Luxuria, ha duramente rimbrottato la stessa Valentina. Ora, occupiamoci del legame forzato tra Greta e Linda.

Foto: Greta Zuccarello





La punizione di Greta e Linda

La prova affrontata, e fallita, dalle due naufraghe consisteva in una sfida di forza, legate in vita l’una all’altra. Poi avrebbero dovuto trascinare l’avversaria per far sì di raggiungere la propria bandiera. Khady Gueye, dunque, avendo vinto la sua prova ha dovuto scegliere se leggere una lettera da parte della madre, e così facendo rinunciare a mezza razione di riso per l’intero gruppo, oppure no. Sicché Greta Zuccarello ha subito la punizione.

Elenoire Casalegno ha tirato fuori una corda utile per legare insieme due persone, e a scegliere la seconda persona ci ha pensato Khady, sollecitata dalla conduttrice Vladimir Luxuria, scelta ricaduta appunto su Linda. E ora, insieme, dovranno convivere fino alla prossima puntata di domenica 26 maggio.

Foto: Linda Morsello con l’ex fidanzato Valentino Rossi

Chi sono le due concorrenti “legate”

Linda Morselli ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda dopo essere stata eletta Miss Lombardia nel 2006. È nota per le sue relazioni con i piloti di MotoGP Valentino Rossi e Fernando Alonso, ed è entrata a far parte del cast del reality show durante l’ottava puntata.

Greta Zuccarello, ballerina professionista, nel corso della propria carriera tra le varie esperienze è stata testimonial di Victoria’s Secret. Molto riservata, ha ammesso di essere fidanzata. Ma non sappiamo, per ora, con chi: lei non ha fornito neppure degli indizi, probabilmente per “proteggere” lo stesso fidanzato e la sua privacy.