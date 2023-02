Botte da orbi al GF Vip 7, durante la serata del carnevale. Le cose si sono messe male dopo un confronto durissimo tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli. Ma se vogliamo anche di Matteo Diamante e Luca Onestini. Ma cosa è successo? In pratica, mentre le due ragazze erano in cucina, Martina ha deciso di dire alla venezuelana quello che pensa di lei. L’ha accusata di essere una maleducata per il fatto che sta con gli occhiali da sole in casa e dice parolacce. Martina ha quindi attaccato Oriana e ha detto: “Mi chiami cog…a”.

Immediata la reazione della Marzoli che ha risposto: “Nessuno ti ha chiamato cog…a”. Allora Martina ci è andata giù pesante: “E quando dici put… alle spalle delle persone? Tesoro dimmelo in faccia allora!”. Oriana allora perde la pazienza e dice: “Ma chi ti ha chiamato quello? Ma figurati se potresti farlo”. Dopo la frecciatina Martina non ci ha visto più e ha detto: “Amore e tu lo fai pure troppo. Ah non ti piace se ti chiamano così eh? Allora smetti di chiamare le persone ‘put…’ alle spalle”.

Confronto durissimo tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli

Oriana allora inizia ad agitarsi e a ripetere: “Spero che mi chiederai scusa in diretta! Ridicola! Mi hai chiamato put…!”. Nelle ore successive, Martina ha minacciato di andarsene e Oriana, parlando con Milena, ha ripercorso la litigata spiegandole com’è andata. “Lei mi ha detto che l’avrei chiamata puta e io le ho detto che non l’ho mai fatto anche perché non potrebbe mai farla”.

E ancora: “Lei mi ha risposto che io la faccio pure tanto. Io ricordo che mi ha detto che la faccio fuori, lei mi ha detto che ha detto la faccio pure troppo. Non cambia, resta il fatto che mi ha detto che faccio la put…. Io ho fatto quattro mesi di giurisprudenza, poi ho fatto Uomini e Donne e da lì ho sempre lavorato in televisione, non ho mai fatto la put…. Ma come si permette?”.

Martina che da della putt… a Oriana.



Martina che da della putt… a Oriana.

UNA DONNA AD UN'ALTRA DONNA CHE SCHIFO VERAMENTE #gfvip #oriele

E chiude: “Questa è una roba pesante! E io sono stata in grado di non rispondere, ho solo detto che mi deve chiedere scusa in puntata. Voglio le scuse e anche denunciarla”. A quel punto Oriana ha spiegato perché ha pianto: “Ho pianto perché ho pensato a mia mamma che deve sentire queste cose su di me. Io non ho mai fatto la put…, rispetto chi vuole farla ma io non ne ho mai avuto bisogno“.

