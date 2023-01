Al GF Vip potrebbe nascere una coppia: da qualche giorno Nicole Murgia ha puntato Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belén Rodriguez ha stuzzicato la curiosità dell’attrice 30enne: ci sono le telecamere a dimostrarlo con occhiate che dicono davvero molto (se non tutto) e anche la diretta interessata che stuzzicata da Attilio Romita non nasconde l’interesse verso l’hair stylist. Insomma da qualche giorno Antonino appare diverso agli occhi di Nicole e lei lo ha confermato in una chiacchierata con Alberto De Pisis e Giaele De Donà.

Nicole Murgia ha affermato di voler proseguire la conoscenza e sembra soffrire della mancanza di spazi e momenti riservati per capire di più sul carattere di Antonino. Incoraggiata da Alberto De Pisis a non perdere l’ottimismo su ciò che potrebbe accadere, Nicole Murgia ha svelato di nutrire un certo interesse per il coinquilino e ha raccontato cosa è accaduto quando sono riusciti a restare da soli in giardino. Stando a quanto emerge dal racconto dell’attrice, il fascino del coinquilino l’avrebbe stregata.

GF Vip, Nicole Murgia attratta da Antonino Spianlbese

Alberto De Pisis è intervenuto dicendo che una delle doti di Antonino Spinalbese è che “sa come approcciarsi ad una donna”. Nicole Murgia, però, crede che le serva più tempo con lui per capire se può nascere qualcosa e quanto è davvero coinvolta: “Non sono la tipa che va a stuzzicare, è una cosa lontanissima da me. Non ho ancora modo di poter dire se Antonino potrebbe essere per me un ipotetico interesse (…). L’unico momento in cui io e lui siamo rimasti soli, eravamo in giardino, abbiamo parlato seriamente di qualcosa, con lui ho fatto un bellissimo discorso sui bimbi…”.

Secondo Alberto De Pisis, tra Nicole Murgia e Antonino Spinalbese potrebbe nascere qualcosa di importante, anche se il concorrente ha rivelato la sua opinione sul momento che starebbe vivendo l’hair stylist: “Ha perso un po’ di energia, me l’ha detto”. Chissà se questa situazione potrebbe creare un ostacolo tra i due.

Nicole Murgia ha parlato anche delle perplessità che ha nei riguardi di Antonino Spinalbese. Secondo lei a tenere lontano il vippone dall’approfondire i contatti potrebbe essere l’ombra di Ginevra Lamborghini. Insomma potrebbe essere l’ex concorrente la causa del muro che si sarebbe creato tra Nicole e Antonino. Quindi si chiede se l’hair stylist sia frenato e non si lasci andare perché, forse, pensa ancora a lei. Secondo Alberto De Pisis non è detta l’ultima parola e Nicole potrebbe avere una bella sorpresa: “Nella vita non bisogna escludere nulla”.