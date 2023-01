Momento delicato al GF Vip 7. Chiesta per Nicole Murgia la squalifica immediata dal reality show, alla luce di ciò che avrebbe detto nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia. C’è un video della durata di pochi secondi che ha scatenato una marea di polemiche, anche se per completezza di informazioni possiamo dirvi che c’è anche chi la sta sostenendo. Ma la maggioranza è contro di lei e si aspetta che nella serata di lunedì 23 gennaio Alfonso Signorini possa comunicare la sua eliminazione dal programma.

Ovviamente potete essere anche voi stessi lettori a farvi un’idea, guardando attentamente il filmato incriminato, ma intanto la voce fuori dal GF Vip 7 è molto chiara. Nicole Murgia potrebbe subire una squalifica, se fossero confermate quelle sue parole. Non resta che attendere indicazioni dalla produzione o dallo stesso conduttore televisivo, ma allo stato attuale non abbiamo ulteriori conferme. Mentre stava giocando con gli altri vipponi, è successo l’episodio inaspettato.

Leggi anche: “Ho un ritardo”. Choc GF Vip 7, lei confessa tutto a Nikita: “Lo facciamo a letto”





GF Vip 7, Nicole Murgia verso la squalifica? C’è un video

Entrando nei dettagli di quanto accaduto al GF Vip 7, Nicole Murgia stava facendo una gara a biliardo in compagnia di Luca Onestini, Edoardo Tavassi e Andrea Maestrelli quando ha detto qualcosa che potrebbe portarla verso la squalifica. Da un momento scherzoso si è passato ad una situazione molto seria, che potrebbe aver compromesso il suo percorso nella trasmissione di Canale 5. Andiamo a vedere insieme cosa avrebbe detto e soprattutto come hanno reagito le due fazioni di utenti.

Durante il gioco, Nicole Murgia avrebbe detto: “Tira, e se non fai buca sei down”. In questo caso si tratterebbe di una frase offensiva, che potrebbe farla squalificare. Chi invece ha preso le sue difese ha riferito che la gieffina avrebbe invece esclamato: “Fly down”. La pagina Twitter che ha postato il filmato ha protestato: “Due volte lo ha detto, due non una! Questa cosa non è accettabile”. E poi: “Fate una petizione per far squalificare Nicole Murgia dal GF Vip 7 perché lei ha detto due volte ‘sei down’ come insulto, mentre giocava a biliardo”.

A lasciare perplessi, come sottolineato da Novella 2000, è che anche Edoardo Tavassi è parso sorpreso da quelle parole e ha portato le mani alla bocca. Forse ha capito anche lui che si fosse in presenza di un insulto pesante? Non resta che capirlo nei prossimi giorni.