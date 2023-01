La notizia al GF Vip 7 è arrivata nelle ore scorse durante un confronto notturno: Antonella Fiordelisi ha un ritardo, la concorrente lo ha confessato sia a Edoardo Donnamaria che a Nikita Pelizon. Una situazione che, a quanto pare, sta creando tensione nell’ex schermitrice che pare stia faticando a mantenere la calma. Tra Edoardo e Antonella le cose non sono andate sempre bene: un tira e molla continuo spesso al centro delle polemiche da parte dei fan del programma.



Solo pochi giorni fa infatti Antonella aveva raccontato di alcuni lati caratteriali di Edoardo che non le vanno proprio a genio. “Io con lui sto bene, però quando ci sono i suoi amici si trasforma. Prima ridevano di me, facevano branco e lui ridacchiava. Non mi piace! Se sei il mio fidanzato mi difendi o non ti unisci a loro. Nessuno dei miei ex ha mai fatto così. Mi stavano prendendo in giro e lui rideva. E gli ho già detto che queste cose mi danno fastidio”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi confida a Edoardo di avere un ritardo



I fan del GF Vip, da parte loro, non hanno mai fatto mistero di non amare queste dinamiche. Anche Camilla Ghini, figlia di Massimo Ghini e migliore amica del concorrente della settima edizione del reality show aveva voluto dire la sua nel corso di un’intervista a Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi.



“Sono rimasta un po’ male nel vedere Edoardo giù di morale, un po’ triste. Ad oggi non ha tirato fuori la sua parte simpatica, avrebbe potuto viverla un po’ più serenamente questa esperienza [….] Io non credevo che Edoardo si potesse innamorare nella Casa, anche perché le sue relazioni sono state molto brevi”. Insomma, il sentimento sarebbe reale seppure tra alti e bassi.

Antonella ha un ritardo e ha chiesto al GF un test di gravidanza.



IO VI PREGO#gfvip pic.twitter.com/utjit9nXm7 — *Martina (@Marti__Ml) January 19, 2023



Ora, certo, la coppia dovrà essere più unita che mai. A Edoardo Antonella ha confessato: “Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, bo stiamo a vedere dai”. Sembra proprio che l’intimità tra i due non sia mancata. A Nikita ha infatti dichiarato: “Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare”.