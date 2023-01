GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continuano a far discutere: il loro rapporto dentro la Casa resta molto ma molto chiacchierato. Ora, a fare un pizzico di chiarezza ci pensa una persona vicina al volto di Forum e non ha dubbi su quello che vedremo nelle prossime settimane. Lei è Camilla Ghini, figlia di Massimo Ghini e migliore amica del concorrente della settima edizione del reality show ha rilasciato un’intervista a Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi.



Camilla non usa mezzi termini: “Sono rimasta un po’ male nel vedere Edoardo giù di morale, un po’ triste. Ad oggi non ha tirato fuori la sua parte simpatica, avrebbe potuto viverla un po’ più serenamente questa esperienza [….] Io non credevo che Edoardo si potesse innamorare nella Casa, anche perché le sue relazioni sono state molto brevi”.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria innamorato di Antonella Fiordelisi



E ancora: “Non conosco Antonella, a mio avviso ha un carattere molto complicato e difficile, non mi è piaciuto quando ha cercato di ingelosirlo. Io a queste tattiche credo poco. È innamorato, io non l’ho mai visto così. Onestamente Antonella mi sembrava più costruita, adesso credo anche a lei”. Insomma, Camilla è convinta che presto tutti si accorgeranno del profondo amore che Edoardo nutre per lei.



Intanto non sembra correre buon sangue tra Antonella e Nicole che si sono confrontate tirando in ballo anche Edoardo Donnamaria, reo di aver accusato la sua fidanzata di provare astio nei confronti della nuova concorrente: “Non c’è astio, non la odio. Sono stata carina e socievole con lei, poi vedo una clip in cui parla male. Tu a me non ti sei mai avvicinata. A me non freghi. Io non ho mai parlato male di lei, è lei che ha parlato male di me. Non ci parlo tanto perché lei non si avvicina, io non mi avvicino”.



Parole che non sono piaciute a Nicole: “Tu sei partita prevenuta come al solito perché mi sono avvicinata alle persone con cui tu hai litigato. Non sai reggere un confronto…Io non ho bisogno della tua importanza. Sono onesta. Ho detto un secondo fa che hai astio per me. Il problema nasce nel momento in cui vengo a portare il piatto ad Edoardo, lo do a te per evitare problemi e vengo a sapere che tu parli di me, dici delle cose”.