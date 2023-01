Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese è sempre più vicino ad una concorrente. Già da un po’ di tempo si era capito che qualcosa potesse nascere tra di loro da un momento all’altro e poche ore fa si è materializzato un episodio inequivocabile che apre le porte ad una futura coppia nella casa più spiata d’Italia. C’è stato infatti un gesto abbastanza privato, che sta facendo sognare moltissimi telespettatori. Il video postato sul sito ufficiale del reality show di Canale 5 è molto eloquente e sta facendo rumore.

A proposito di quanto sta succedendo al GF Vip 7, Antonino Spinalbese si è anche reso protagonista di una lite con Oriana Marzoli. La vippona gli aveva chiesto un favore, ovvero aggiustarle i suoi capelli facendole una tinta ma lui ha prontamente negato questa possibilità: “Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare e secondo te ti faccio i capelli?”. Poi Oriana ha detto ancora a Spinalbese: “Però puoi spiegare a Milena (Miconi n.d.r.)?”. E la riposta è stata un secco no, che ha chiuso l’argomento.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese sempre più vicino ad una vippona

Nel corso delle scorse ore vissute al GF Vip 7, questa concorrente aveva già fatto intuire che avesse interesse nei confronti di Antonino Spinalbese. Ma ora si è aggiunto un altro decisivo tassello, che sta convincendo anche i più scettici. Sicuramente Alfonso Signorini non potrà restare indifferente davanti a questa novità e, presumibilmente nella puntata in diretta di lunedì 23 gennaio, chiederà ai due diretti interessati maggiori delucidazioni in merito a questo rapporto che sta evolvendo velocemente.

Nella giornata di venerdì 20 gennaio Antonino Spinalbese ha avuto la possibilità di ricevere un bellissimo massaggio da parte di Nicole Murgia. La ragazza si è posizionata addosso all’ex di Belen Rodriguez e sul letto gli ha fatto questo dono. Dallo sguardo fatto dal gieffino si è potuto notare che ha apprezzato particolarmente tutto e quindi è rimasto ben volentieri lì. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno ulteriori sviluppi su questo rapporto e se ci potranno essere speranze relative ad un futuro fidanzamento.

Inoltre, Nicole Murgia si è presentata come volontaria per un altro gesto da fare ad Antonino Spinalbese. Infatti, ha deciso di depilarlo con l’ausilio di un rasoio. Qui potete vedere invece il video integrale sul massaggio rilassante nei confronti del vippone.