Aria sempre tesa al GF Vip 7. A scontrarsi poche ore fa sono stati Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli e a uscire fuori è stato anche il delicato tema delle vie giudiziarie. Dopo il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia, l’ex di Belen Rodriguez è adesso stato più che chiaro con l’influencer venezuelana, che forse invece sperava in un altro atteggiamento del coinquilino. Lui ha deciso di chiarire la sua posizione e ha praticamente fatto capire senza giri di parole che avrebbe voluto portarla in un’aula di tribunale.

E stavolta a far scattare la lite al GF Vip 7 è stato un argomento banale. Antonino Spinalbese ha infatti ricevuto da Oriana Marzoli una richiesta personale, ma il gieffino ha reagito malamente. Non ha solamente rifiutato, ma le ha anche sottolineato il fatto che non ha una buona considerazione della ragazza e quindi ha avuto intenzione di presentare una denuncia. Non sappiamo come si comporterà nel prossimo futuro, ma intanto ci spieghiamo nel dettaglio come sono andate le cose.

Leggi anche: “Costretti dalla sua malattia”. GF Vip, la decisione su Antonino Spinalbese. Protesta in casa





GF Vip 7, lite tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli

Come ha ricostruito Blastingnews e soprattutto la pagina Twitter Soleilandia, sempre in grado di pubblicare video interessanti su ciò che accade nel programma, al GF Vip 7 Antonino Spinalbese si è rivolto in malo modo ad Oriana Marzoli. Quest’ultima gli aveva chiesto un favore, ovvero aggiustarle i suoi capelli facendole una tinta ma lui ha prontamente negato questa possibilità: “Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare e secondo te ti faccio i capelli?”. La venezuelana ha provato a trovare una soluzione alternativa, ma invano.

Poi Oriana ha detto ancora a Spinalbese: “Però puoi spiegare a Milena (Miconi n.d.r.)?”. E la riposta è stata un secco no. Il popolo del web si è schierato contro Antonino, infatti queste sono state le reazioni principali: “La situazione sta davvero degenerando in casa, qui dal Grande Fratello Vip a Forum è un attimo. Tutti che vogliono far scattare denunce”, “Antonino davvero imbarazzante, dovrebbe scendere dal piedistallo perché non è nessuno. Mai vista così tanta cattiveria”, “Veramente pietoso, lui davvero un miracolato”.

Antonino: “Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare, e secondo te ti faccio i capelli?”

Oriana: “Però puoi spiegare a Milena?”

Antonino: “No”



Ok la non simpatia di lui verso Oriana, ma negare una tinta o un'aiuto è veramente imbarazzante #gfvip #oriele pic.twitter.com/aTDRuX9hvL — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 19, 2023

Soleilandia ha commentato: “Ok la non simpatia di lui verso Oriana, ma negare una tinta o un aiuto è veramente imbarazzante”. In molti hanno dunque considerato esagerata la reazione del giovane, che avrebbe potuto evitare di far scoppiare una polemica simile.