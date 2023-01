GF Vip, perché Antonino Spinalbese ha bagno e stanza per sé. Fin dal suo rientro l’ex di Belen Rodriguez è finito al centro delle polemiche perché adesso a disposizione una stanza e un bagno tutti per sé. Certo i suoi fan avranno tirato un sospiro di sollievo viste le voci che si erano diffuses dopo la sua uscita. L’hair stylist è dovuto uscire per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico. Lui stesso aveva spiegato ai coinquilini di avere una cisti da togliere.

Dopo la sua uscita, però, c’era chi parlava di un mancato rientro da parte di Antonino Spinalbese. Eppure il 2 gennaio 2 gennaio il 27enne si era collegato dalla sua stanza d’ospedale per annunciare che stava bene e che era pronto a rientrare nella Casa più spiata d’Italia. Tuttavia su Instagram il blogger Amedeo Venza ha fatto sapere: “Sono sorti dei problemi con il rientro di Antonino. Domani sapremo se rientra o non rientra più!”. Alla fine tutto è andato per il meglio, ma ora in tanti si chiedono perché lui abbia a disposizione stanza e bagno tutti per sé.

Perché Antonino Spinalbese ha stanza e bagno per sé

Sul web in tanti hanno avanzato teorie originali e parlato di privilegio per Antonino Spinalbese, ma nessuno ha indovinato il vero motivo di questa situazione. In realtà l’hair stylist ha una camera e un bagno non condivisi per motivi di salute. Il gieffino deve vivere in condizioni di estrema igiene e quindi non può assolutamente dormire con altri né condividere il bagno. Non solo, un ulteriore dettaglio fa comprendere che Antonino deve ancora rimettersi completamente in sesto.

Nella stanza che ha disposizione Antonino Spinalbese c’è una porticina dalla quale entrano dei medici che devono periodicamente controllarlo e fargli delle punture. Di questa situazione particolare i gieffini hanno parlato oggi, martedì 17 gennaio, mentre stavano mangiando. Oriana Marzoli ha chiesto, piuttosto allibita, che malattia avesse Antonino e perché nessuno potesse entrare in quella stanza né tantomeno dormire con lui. Anche Luca Onestini ha appoggiato la domanda della modella venezuelana.

A rispondere ci hanno pensato Edoardo Donnamaria e Milena Miconi. Sono stati loro a spiegare, in modo anche un po’ piccato, che nella stanza c’è una porta dalla quale entrano dei medici per far controlli e punture ad Antonino Spinalbese. A quel punto Oriana e Luca hanno risposto che non lo sapevano Alcuni telespettatori, però, non credono alla loro ingenuità e sono convinti che i due gieffini volessero sminuire la situazione del loro coinquilino.

