Da qualche giorno nella casa del GF Vip non passa inosservato il legame che stanno stringendo Andrea Maestrelli e Giaele De Donà: va detto che la loro è una amicizia, lei è sposata con un ricco imprenditore, Brad Beck, ma ha sempre parlato di una relazione aperta. A detta della modella i due hanno deciso di essere sempre sinceri l’uno con l’altra e di confidarsi i rispettivi tradimenti: “Io e mio marito di base stiamo benissimo assieme, ci divertiamo molto, non ci manca niente. Tanti possono pensare che se ho questo rapporto qui è perché ho delle mancanze. Non è assolutamente così”.

Nelle ultime ore Giaele De Donà è finita in nomination e rischia di uscire dalla casa terminando anticipatamente la sua avventura al GF Vip. E si è ritagliata un momento di chiacchiere con Andrea Maestrelli. I due hanno scherzato prendendosi gioco l’uno dell’altra e Giaele ha subito iniziato con una domanda scomoda chiedendo ad Andrea, a distanza di un mese dal suo ingresso, cosa pensasse di lei.

GF Vip, Giaele De Donà provoca Andrea Maestrelli

Il calciatore 24enne ha replicato: “Non farmi domande scomode! Partiamo dagli aspetti negativi… sei un po’ suocera, cioè come tutte le donne ti piace spettegolare con le amiche. Un po’ permalosa…”. Giaele ha confermato aggiungendo di essere anche egocentrica. Poi è toccato a lei dire ciò che pensa del coinquilino: “Cosa penso di te? Che sei un ragazzo tante volte molto timido, buono, si vede che non sei una persona cattiva. Di una persona come te mi fiderei tranquillamente, non sei uno di quelli che si arrampica sugli specchi e ha bisogno di mentire”.

“Se ti dico una cosa so che rimane custodita – ha proseguito Giaele De Donà -. Sei molto maturo rispetto all’età che hai. L’unico lato ‘negativo’, passamelo, è che secondo me sei molto frenato in alcune cose. Secondo me ti trattieni. Magari anche dal contesto, perché sei timido, hai paura…”. Quindi il calciatore ha confermato che è molto legato al contesto del GF Vip e che ad oggi non c’è ragazza con la quale inizierebbe una storia.

in casa si sono accorti tutti dell'avvicinamento ormai palese fra andrea e giaele per cortesia regalateci la dinamica della vita corna matrimonio gate e divorzio, avete 3 mesi vi supplico #gfvip pic.twitter.com/EoN9ICMFhl — BagnoTrash (@bagnotrash) January 11, 2023

Alla fine della discussione Giaele De Donà provoca il suo amico: “Potrebbe essere l’ultima settimana che passiamo insieme. Se ti devi dichiarare, cosa che so che farai, ti conviene farlo adesso e non aspettare troppi giorni”. La risposta di Andrea Maestrelli è stata molto ironica: “Sì, è vero sei la mia amica preferita in questa Casa!”.