Puntata movimentata al GF Vip 7 nella serata di lunedì 16 gennaio. Ed Antonino Spinalbese è stato sicuramente uno dei più attivi, con dichiarazioni che hanno fatto discutere dentro e fuori la casa. Nel corso dell’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini c’è anche stata l’eliminazione di Dana Saber, che ha dunque abbandonato il programma per sempre. Ma per l’ex compagno di Belen Rodriguez è arrivato un affondo durissimo dall’esterno e ora dovranno certamente avvisarlo.

Lui non sa ancora niente, ma fuori dal GF Vip 7 Antonino Spinalbese ha subito un attacco senza precedenti. Queste offese sono state innescate da alcuni commenti fatti dal gieffino durante la puntata del reality show. Ha preso di mira un compagno di avventura e il fratello di quest’ultimo, noto al pubblico, ha deciso di intervenire a gamba tesa e ha ricevuto l’appoggio quasi incondizionato dei suoi ammiratori, che hanno condiviso in toto le parole usante nei confronti di Spinalbese.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese attaccato da fuori: “Senza cervello”

Dunque, a scatenare l’ira contro di lui sono state alcune sue frasi dette durante la diretta del GF Vip 7. Antonino Spinalbese ha infatti parlato così di Luca Onestini: “Ma sì, è un furbetto. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese, lo trovo immaturo e anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco”. E quindi è arrivato in difesa di Luca suo fratello Gianmarco Onestini, che ha attaccato Antonino su Twitter.

Gianmarco Onestini ha scritto: “Ad offendere sono capaci tutti, caro Antonino. Ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai”. Queste le reazioni del web: “Bravo”, “Hai completamente ragione”, “Bravissimo, ti adoro”, “Dai, vai a trovarlo, ha bisogno di un abbraccio ed abbraccialo anche per noi che lo amiamo”. Ma c’è anche chi non è stato d’accordo con Gianmarco: “Ma smettila, non è vero”, “Tu e tuo fratello Luca ce l’avete il cervello?”, “Ma vai a ca***, fake fake fake. Preferisco più uomini come Antonino”.

Ad offendere sono capaci tutti cari Antonino ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha . E tu non ce l’hai 👋👋 #GFvip #lucaonegfvip14 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) January 16, 2023

E prima della diretta Spinalbese aveva anche fatto chiarezza sulla Marzoli: “Una persona si può invaghire, ma io sono stato chiaro”, ha sottolineato apertamente riferendosi ad Oriana pensando al loro rapporto all’interno della casa più spiata d’Italia ed alle modalità in cui si stava sviluppando la loro relazione.