Lo avevamo annunciato chiaramente e alla fine è successo: chi è uscito ieri sera dal GF Vip 7? Nella puntata di lunedì 16 gennaio il televoto era eliminatorio. Che significa? Che a differenza delle altre volte, stavolta qualcuno doveva abbandonare la casa e passare per la porta rossa. In nomination c’erano tre ragazze: Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia. La prima cosa da fare per il padrone di casa Alfonso Signorini è annunciare la preferita del pubblico e quindi la prima a salvarsi.

La migliore questa settimana è stata Nikita Pelizon che molto fiera di ciò è tornata a sedersi tra gli altri. Alla fine sono rimaste soltanto le altre due: Dana Saber e Nicole Murgia. Dopo un batti e ribatti da parte di Alfonso, alla fine si è capito chi ha dovuto lasciare la casa del GF Vip. “Devi uscire te”, dice Alfonso a Dana Saber, che è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip dopo essere stata la concorrente meno votata dal pubblico da casa.

Leggi anche: “Dico tutto stasera”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese all’attacco: veleno sulla concorrente top





Chi è uscito ieri sera dal GF Vip 7?

Naturalmente, al momento della fatidica frase, Oriana Marzoli e Giaele De Donà hanno esultato senza evitare di non farsi vedere. Una cosa che ha mandato su tutte le furie Antonella Fiordelisi: “Vergognatevi, poi la vipera sarebbe Nikita”. A quel punto Oriana Marzoli e Giaele De Donà si giustificano: “Nicole è una nostra amica, invece Dana ha già fatto vedere chi è realmente”.

Una puntata scoppiettante tra l’altro quella del 16 gennaio del Gf Vip. Il programma è iniziato alla grande con il ritorno di Antonino, con Signorini che ha accolto le reazioni dei vipponi al rientro in casa di Spinalbanese. Tutti, tranne alcuni come Onestini, hanno dato il bentornato ad Antonino.

Naturalmente poco dopo si è parlato dell’avvicinamento tra Oriana e Daniele e il triangolo con Onestini. Poco dopo la visione della clip riassuntiva della settimana, Oriana ha spiegato la sua scelta di andare a dormire con Daniele dopo il rifiuto di Luca. Poi l’attenzione è tornata su Nikita, che dopo essersi salvata al televoto ha ricevuto la visita inaspettata del suo ex fidanzato Valerio Tremiterra.

Leggi anche: “Ma allora ho capito cosa fa”. GF Vip 7, Oriana inchioda Wilma: scoperto il suo gioco