Al GF Vip 7 Oriana Marzoli sembra aver smascherato Wilma Goich una volta per tutte. La ragazza è rimasta molto sorpresa da quanto fatto dalla cantante, dato che precedentemente aveva avuto un atteggiamento differente nei suoi confronti. Ora che ha scoperto un’altra verità, grazie ad una compagna di avventura, si è resa conto che qualcosa non quadrerebbe e quindi presumibilmente chiederà spiegazioni ufficiali nella puntata di lunedì 16 gennaio, con Signorini che potrebbe essere l’intermediario.

La tensione al GF Vip è sempre molto alta e tra Oriana Marzoli e Wilma Goich potrebbe essere arrivato il momento di un confronto acceso. Intanto, è stato attaccato Daniele Dal Moro da Elenoire Ferruzzi: “Nonostante le sue parole da grande uomo, Daniele ci è cascato in pieno. Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto. Ho colto la sua sofferenza senza ricevere niente”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli smaschera Wilma Goich

Tutto è iniziato al GF Vip 7, quando Oriana Marzoli ha sentito queste parole di Wilma Goich molto importanti su Daniele Dal Moro: “Credo che tu gli interessassi, penso che tu interessi a lui ma ha il suo carattere. Non deve urlare. Io vi ho visti, sono sicuramente dalla parte tua, sicuramente e non c’è dubbio. Mi prendi alla grande, mi hai trovato proprio”. Peccato, però, che successivamente è venuta fuori un’altra verità, quindi Wilma non avrebbe dato ragione ad Oriana nonostante nel faccia a faccia l’avesse fatto.

Ma la Goich avrebbe riferito a Nicole Murgia, stando alla ricostruzione di Isa e Chia: “Sono andati a parlare in fondo al biliardo, lui si è alzato e se n’è andato. Non è che non è carino con lei, lei fa quello che vuole perché pensa di farlo ingelosire così, ma fa soltanto il gioco che a lui non piace. Quando si infastidisce manda a quel paese, peggiora la situazione. Stava parlando con lui e si è messa a fare la doccia, stavo andando in camera e l’ho visto”. Quando Nicole ha aggiornato Oriana su queste affermazioni della cantante, è sembrata perplessa.

Oriana: “Wilma se ha detto un’altra roba non capisco niente perché ieri mattina mi stava dicendo che era dalla parte mia completamente”



LEI SGAMANDO IL DOPPIOGIOCO DELLA VECCHIA GODO #oriele pic.twitter.com/tsGcPAMJ8L — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 15, 2023

Oriana ha esclamato: “Wilma se ha detto un’altra roba non capisco niente perché ieri mattina mi stava dicendo che era completamente dalla parte mia”. E quindi l’ha implicitamente accusata di essere una doppiogiochista. E gli utenti: “Grande Oriana”, “Ha ragione Oriana, ho sentito pure io Wilma”.