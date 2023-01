Oriana Marzoli è una delle concorrenti più discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dal suo ingresso nella casa ha innescato molte dinamiche anche per via dei suoi flirt con alcuni concorrenti. Il primo quello con Antonino Spinalbese, poi chiuso dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez dopo aver consumato alcuni rapporti intimi sotto le telecamere del GF Vip 7.

Nel frattempo, anche a causa dei continui interventi dallo studio, Antonino pare essersi riavvicinato a Ginevra Lamborghini. Nella casa, soprattutto dopo il momentaneo abbandono di Spinalbese per via di un intervento, Oriana si è avvicinata a Luca Onestini (che però gli ha rifilato un due di picche) e poi a Daniele Del Moro.

Oriana Marzoli: “Non sono una zocc***. Se lo fa Antonino va bene”

Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro c’è stato un avvicinamento, ma anche coccole, abbracci, baci e forse anche di più. Ovviamente questo ha fatto chiacchierare il web e anche le opinioniste e alcuni vipponi che si trovano in casa insieme a lei. Parlando con Giaele De Donà, anche lei molto legata ad Antonino, Oriana si è sfogata: “Mi stanno attaccando perché ho avuto il flirt con Antonino, poi mi sono avvicinata a Luca e ora con Daniele. Antonino ha fatto la stessa cosa e pure di peggio”, ha detto.

“Ci ha provato con te (Giaele), ci ha provato con Ginevra, ha fatto con me e dopo è tornato da Ginevra. Quindi lui fa una figura bellissima perché è un maschio, se io faccio così sono una zoc**la. Non va bene. Nessuno dice nulla a lui, la prendono a ridere. Allora devono reagire allo stesso modo anche con me. Come mai non si comportano così anche con lui?”, ha detto ancora Oriana Marzoli ottenendo il plauso di molti utenti dei social.

QUESTO FOTTUTO CONCETTO 👏🏻#oriele #gfvip pic.twitter.com/YV7uEkNacf — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 15, 2023

“Voglio fare capire a tutta l’Italia che è normale che a una donna possano piacere pure due persone. – ha rivelato ancora Oriana Marzoli – In realtà è così ma siamo qua chiusi e si vede in un altro modo ma la donna ha gli stessi diritti di un uomo. Basta con queste cavolate, me ne possono piacere anche quindici in questa casa. Lo dico in generale perché mi sono stufata. Come ad un uomo possono piacere 3mila ragazze, può accadere anche il contrario e va benissimo così”.