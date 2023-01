Oriana e Nicole nella bufera dopo la scena andata in onda al GF Vip 7. Ma andiamo con ordine per capire cosa è successo tra le due coinquiline del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tutto è partito dalla scoperta di Nicole della storia tra l’influencer spagnola e Daniele Dal Moro.

Oriana e Daniele si sono avvicinati e tra di loro è scoppiata la passione. “Se sto con te è perché mi va di farlo, ma non significa che mi fido o che mi piace come ti comporti. Io non faccio i giochetti di cui mi accusi. Non sei nella posizione di pretendere nulla. Non paragonare quello che faccio io a quello che fai te. Se ho dormito con te è perché mi andava di farlo”, le parole di Daniele a Oriana.

Leggi anche: “È successo di tutto”. Daniele e Oriana non si trattengono, chiusi nell’armadio e il momento hot al GF Vip è servito





Oriana e Nicole nella bufera, accusate di una lite falsa al GF Vip 7

Insomma, tra i due c’è qualcosa di molto intimo e di questo se n’è accorta anche Nicole Murgia, che per Daniele ha sempre avuto un debole. A seguito della scoperta, secondo il popolo di Twitter, le due avrebbero inscenato una lite. Secondo le mie superstar di Twitter, le incomprensioni tra Oriana e la Murgia sarebbero studiate a tavolino, così come mostra un video che gira da ore sui social.

Oriana si è accorta che Nicole Murgia parlava con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi minacciando l’amica di confidare un suo segreto riguardante la fidanzata di Edoardo Donnamaria. “Se vuoi parlo. Raccontiamo… ti sto vedendo e non mi piace questo gioco perché è molto sporco Nicole. Ti stavo sentendo di là… tu ridi e stai zitta e non dici niente”, ha detto Oriana.

Da guardare attentamente !

Si inizia con l’Organizzazione della finta lite per poi arrivare alla Minaccia di sputtanare tutto oggi da parte di Oriana con Giaele che probabilmente sa che consiglia di evitare perché ne uscirebbero male dato che è una “cosa di entrambe”#gfvip pic.twitter.com/EdpVXy36Q1 — Deee (@de2728) January 15, 2023

“Nicole, ti ricordo solo le cose. Speriamo che la finisci qua visto che non vuoi che ne parliamo. Ti ho sentito. Se ne parli con le persone con cui non mi trovo bene… parlo se vuoi. L’unica che ha perdere sei te. Se ti continuo a vedere così… ma quale cosa brutta? Sei te che mi hai chiesto un aiuto. Non si fa quello che sta facendo lei”, ha detto ancora. Per il popolo di Twitter la lite tra le due coinquiline sarebbe stato organizzato sempre ai fini delle dinamiche del reality show. Poco dopo Nicole Murgia è tornata a chiedere scusa a Oriana.