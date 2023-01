“È successo di tutto”. Daniele e Oriana non si trattengono, chiusi nell’armadio e il momento hot al GF Vip è servito

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, finalmente è successo. Si sono osservati per molto tempo, restando distanti, ma attraversati da un sottile desiderio di conoscersi più a fondo. E dopo alcune tensioni e perplessità alla fine è accaduto di lasciarsi andare. I due protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del reality show sembrano avere tutta l’intenzione di continuare a fare crescere il loro feeling.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli in intimità. Alla fine hanno entrambi ceduto e dopo mesi di tensione lunedì notte. “Visto anche il nostro rapporto nelle ultime settimane, ho deciso di essere un po’ meno netto. Voglio vivermi questa cosa con lei più alla leggera. Lei ha un carattere positivo e qui dentro mi aiuta a strappare un sorriso a passare dei momenti leggeri. […] Con lei sto bene, ma questo non vuol dire che mi fidi. So che spesso gioca, ma ho visto anche dei lati belli“, sono le parole di Daniele Dal Moro su Oriana.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli in intimità: passione dentro l’armadio

Non solo sotto le coperte ma anche chiusi nell’armadio per trascorrere insieme momenti di passione. E in tutto questo, sono in molti a chiedersi come andrà a finire anche tra Oriana e Luca Onestini, per il quale la gieffina ha manifestato un indubbio interesse. Al contempo le parole della Marzoli in confessionale sembrano essere chiare: “Questo feeling con Daniele c’è sempre stato dall’inizio, mica da adesso. Lui mi interessa ed è ovvio, però cavolo, se piace ancora alla mia amica mi freno un po’. Se a lei questa cosa le dà fastidio a me dispiace“. (“Vi ho beccati”. GF Vip 7, Oriana furiosa con Daniele Dal Moro: tra loro spunta un’altra).

“Si arrabbia e mi va bene però oggi gli ho detto che se un mio comportamento non gli va bene deve dirmelo in privato. Invece lui va dai suoi amici e davanti a tutti dice le cose su di me. Questo non mi piace troppo. Se una persona a cui tengo fa una cosa che non mi sta bene non la umilio davanti a tutti. Gli avevo chiesto di non farlo e lui continua“, ha aggiunto.

E i fan hanno già avuto un assaggio sulla situazione che potrebbe non essere del tutto semplice: “Tu fai la scema con tutti, questa cosa a me non piace. Però ti conosco, faccio quello che mi sento di fare. Se mi va di essere carino con te lo faccio, fino al momento in cui questa cosa mi fa stare bene e non mi dà pensiero o problemi. Tu sei libera di fare ciò che vuoi, io con lei (Nicole Murgia) non ho niente, è carina e simpatica ma non c’è niente”, sono state le parole di Daniele durante un confronto avuto con Oriana.