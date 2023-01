Episodio assurdo al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro protagonisti di un momento inaspettato. Il video in questione è diventato virale in pochissimo tempo, facendo sbellicare dalle risate migliaia e migliaia di utenti. Una storia per certi versi disgustosa, che ha messo in difficoltà il povero fratello di Guendalina. Quest’ultimo aveva confessato di avere qualche problema e per risolverlo l’ex di Uomini e Donne ha trovato una soluzione, che però non è stata apprezzata del tutto.

Sicuramente un fatto certamente più leggero al GF Vip 7, infatti oltre che di Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro, si è parlato con forza di Nikita Pelizon nelle scorse ore. Wilma Goich e altre vippone l’hanno attaccata. Le cose si sono dilungate e gli stessi ragionamenti sono continuati a letto. Qui, con loro, è arrivata anche Giaele De Donà e proprio mentre le dicevano di tutti i colori di Nikita, la donna fa presente che la Pelizon era lì, in un letto vicino e probabilmente aveva ascoltato tutto. Poco prima Oriana Marzoli aveva detto: “…e lui non la ca**va proprio, anche quando ti metti tutta nuda…“, parlando di Luca Onestini, in tutta probabilità.

Leggi anche: “Falla finita, capito?”. GF Vip 7, le urla da fuori piombano nella casa. E sono tutte per Giaele





GF Vip 7, Edoardo Tavassi disgustato da consiglio di Daniele Dal Moro

Il sito Novella 2000 ha ricostruito quanto successo nella serata del 12 gennaio nella casa del GF Vip 7. A cena i gieffini hanno mangiato tutti insieme e in particolare Dana Saber ha deciso di preparare delle polpette. Ma Edoardo Tavassi è apparso in difficoltà e Daniele Dal Moro ha provato subito ad aiutarlo. Nello specifico l’ex Isola dei Famosi ha ammesso di non riuscire a portare a termine regolarmente la sua digestione, quindi l’ex UeD gli ha fatto bere qualcosa che si è rivelato ripugnante per il coinquilino.

Per favorire la digestione di Tavassi, Daniele gli ha fatto ingerire con un bicchiere del bicarbonato associato ad aglio. E si è disgustato non poco: “Ma sei pazzo? Sto male”. E ha avuto la sensazione di vomitare. Chi ha pubblicato il filmato ha commentato: “Ma che significa che Daniele ha drogato Tavassi di bicarbonato perché non riesce a digerire le polpette di Dana? Ahahahaha, sto morendo”. E anche tanti altri hanno avuto reazioni simili, quindi c’è stato grande divertimento alle spalle dei due vipponi, che non pensavano di creare un siparietto del genere.

MA CHE SIGNIFICA CHE DANIELE HA DROGATO TAVASSI DI BICARBONATO PERCHÉ NON RIESCE A DIGERIRE LE POLPETTE DI DANA AHAHAHHAHAHAHAHAHAHA STO MORENDOOOOO #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/Dgps6nxS6W — lexi💫 (@daintyanthos) January 13, 2023

Altri hanno scritto: “Tavassi ti amo ahahah”, “No, ti giuro, non ridevo così tanto da non so quanto”, “No raga. mi sto spaccando”, “Oddio muorio, povero Tavassi. Ma Daniele non ha mezze misure, ci pensa lui col dosaggio. O ti fa effetto oppure crepi”.