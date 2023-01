Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, ex vippona dice la sua. Nella casa del GF Vip i colpi di scena sono all’ordine del giorno e il pubblico ha avuto modo di comprenderlo. Liti ma anche amicizie e flirt: nella casa più spiata d’Italia può succedere davvero di tutto. E l’ex vippona del reality show ne sa qualcosa.

Clarissa Selassié fuori dalla casa del GF Vip 7. Con tanto di megafono in mano, l’ex vippona ha deciso di fare un gesto e ‘urlare’ letteralmente la sua cotta a Maestrelli fuori dalle mura di Cinecittà. Ma riavvolgiamo il nastro del tempo e proviamo a cogliere alcuni dettagli dell’intera vicenda che tirerebbe in ballo il nome di una delle attuali concorrenti che ha saputo conquistare l’apprezzamento del pubblico.

Leggi anche: Clarissa Selassié in love. L’ex GF Vip esce allo scoperto con il discusso fidanzato: chi è





Clarissa Selassié fuori dalla casa del GF Vip 7: la dichiarazione per Andrea Maestrelli

Stiamo parlando proprio del ‘caso’ di Giaele De Donà che come molti sanno ha fatto piccoli passi sapendo mettere a tacere le iniziali asperità sorte agli occhi dei telespettatori del programma. Una volta superato l’impatto iniziale, Giaele rappresenta ad oggi una concorrente molto apprezzata, reduce da una spiccata simpatia per Antonino Spinalbese prima, e per quella nata nei riguardi di Andrea Maestrelli poi. (“Appena l’ha nominata”. GF Vip 7, su Giaele scatta la censura: ma quei nomi vip si sono sentiti).

Un gioco della bottiglia tra i due che avrebbe fatto trapelare una certa sintonia e che d’altro canto avrebbe anche fatto storcere il naso a Dana Saber, cosa sta nascendo tra di loro? Clarissa Selassiè passa a sua volta all’assalto. L’ex gieffina infatti ha ben pensato di piazzarsi fuori dalle mura della Casa del GF Vip per dichiarare la sua ‘cotta’ nei confronti delll’ambitissimo Andrea ed invitarlo a fermarsi con i “limoni”.

Sulla vicenda si sarebbe espresso anche il padrone di casa in persona, Alfonso Signorini, che non ha di certo atteso per alzare l’asticella delle aspettative nei fan del programma: ebbene si, informa il conduttore, la donna fuori dalla casa era esattamente Clarissa Selassiè e non solo. Rullo di tamburi, perché dal canto suo Andrea avrebbe confermato di conoscere l’ex gieffina già dai tempii della scuola frequentata anche dalla sorella Lulù. Il commento di Clarissa su Giaele? Detto fatto: “A me Giaele non sta antipatica, anzi… Sono amica di suo fratello Matthias e sicuramente quando uscirà ci sarà modo di conoscerla. Mi è dispiaciuto che lei abbia pensato che io avessi qualcosa contro perché non è assolutamente così”.