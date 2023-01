GF Vip 7, nuovo faccia a faccia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, diversamente dalle altre volte però i toni sembrano essere molto diversi e il tono della conversazione si è alzato fino a quasi allo scontro. Tra la modella, già vicina a Antonino Spinalbese prima e Luca Onestini poi, e l’ex tronista di Uomini e Donne sembrava potesse nascere qualcosa: poi di mezzo si è messa Nicole Murgia e la situazione sembra non seguire più linee prestabilite. Ieri sera c’è stato un assaggio.



Tutto è iniziato quando Daniele ha precisato di non sentirsi pronto ad alcun tipo di legame: ” Io sono carino con te in questi giorni perché mi va di esserlo. Poi domani posso smettere, non è detto che mi stia sempre bene. Io sono serio, cosa dovrei dire di te?”. Parole che hanno innescato un immediato botta e risposta: “Anche io sono seria, non è che vado al letto con chiunque”, “Io ti conosco per quello che mi fai vedere” ha risposto Daniele, che poi ha continuato.

GF Vip 7, nuova lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: colpa di Nicole?



“Tu fai la scema con tutti, questa cosa a me non piace. Però ti conosco, faccio quello che mi sento di fare. Se mi va di essere carino con te lo faccio, fino al momento in cui questa cosa mi fa stare bene e non mi dà pensiero o problemi. Tu sei libera di fare ciò che vuoi, io con lei (Nicole Murgia) non ho niente, è carina e simpatica ma non c’è niente”.



Davanti a queste affermazioni Oriana è sembrata contrariata: “Questa cosa che dici “oggi così, domani non lo so” mi mette ansia”. Così Daniele ha deciso di alzarsi dal divanetto sul quale erano seduti insieme e andare via: “Sai che ti dico? Anche tu ora mi hai rotto i coglioni, mi sono stufato. Sai cosa facciamo? Fine. Ora mi è girato il ca**o, sono così”. Fine della storia?



Per i fan del programma sì. Mentre piovono critiche sulla modella. Scrive un’utente: “Oriana sta facendo veramente schifo, ieri sera rompe il bicchieri crea spazzatura e coi piedi spinge tutto sotto al letto di nikita, oggi fa pure body shaming contro niki dicendo che ha le gambe la maschio… Poi? Ah dice che niki há la voce da porno mentre lei i porno li fa direttamente, ma come si permette?”.