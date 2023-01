Oriana e Wilma lite al GF vip 7. Momenti concitati all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore la Marzoli è stata richiamata in confessionale insieme a Luca Onestini per aver rotto un bicchiere di vetro accanto al letto di Nikita e non aver pulito. Gli animi dei vipponi nella casa sono abbastanza tesi, soprattutto dopo il provvedimento preso dal Gf Vip nei loro confronti.

Lunedì Alfonso Signorini ha portato all’attenzione dei vip il nuovo provvedimento preso nei loro confronti. Troppi comportamenti sbagliati e contro le regole del reality show, con il conseguente provvedimento e taglio del budget a disposizione per la spesa settimanale dei concorrenti.

Oriana e Wilma lite al GF Vip 7 per il vino finito

“Vi abbiamo detto che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da casa, nonostante questo il GF è stato costretto a richiamarvi più volte. Se non rispettate le regole, riduciamo il budget. Anche se mi sembra che sia molto puerile perché non parlo ai bambini di cinque anni”, aveva detto Alfonso Signorini durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip 7. I queste ore Oriana e Luca sono stati richiamati dal GF Vip.

In queste ore Oriana e Wilma hanno litigato a causa del vino. In serata i vipponi hanno dato il via a un party con chiacchiere, balli e ovviamente alcol e proprio a causa del vino le due concorrente hanno litigato. La cantante ha accusato la modella di essersi riempita un bicchiere di vino finendo l’ultima bottiglia scatenando la sua ira. Daniele Dal Moro ha provato a calmarla ma non ci è riuscito.

Anche Oriana ha spiegato a Wilma che in realtà quel bicchiere poi lo aveva diviso con Edoardo Tavassi e quindi non lo aveva bevuto tutto lei. “Non è vero, gliene hai dato tanto così“, la risposta piccata della cantante. A prendere le difese della Goich è stato Davide Donadei: “C’è una signora di 76 anni, nel momento in cui prendi del vino, il primo bicchiere deve essere il suo, se sei una persona educata. Lo dice il bon ton. Ti sto insegnando una cosa, perché non la accetti?“, ha detto il vippone a Oriana.

QUESTA LITE NOTTURNA TRA ORIANA E WILMA PER IL VINO.

✈️✈️✈️#gfvip pic.twitter.com/J10dqtmu2B — andreadenvermyheart (@and_denmyheart) January 11, 2023

Oriana però si è scagliata contro Wilma, spiegandole nuovamente che quel bicchiere era stato diviso con Tavassi. Secondo molti telespettatori la reazione di Wilma è stata esagerata e forse perché mossa da un pizzico di gelosia per la vicinanza della modella a Daniele Dal Moro.