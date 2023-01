Terrore al GF Vip 7 per Alberto De Pisis. È successo la scorsa notte a causa di Luca Onestini e Oriana Marzoli. I due hanno stretto un bel legame di amicizia e non perdono occasione per divertirsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E proprio la scorsa notte hanno scatenato il panico spaventando il vippone che dormiva beatamente.

Un vero e proprio agguato notturno ai danni di Alberto De Pisis, che è stato svegliato e li ha sgridati chiedendo di uscire immediatamente dalla camera da letto. Come riporta Biccy, il vippone è stato svegliato a causa di Luca Onestini e Oriana Marzoli che si rincorrevano con in mano alcuni bicchieri di vetro. Dopo la richiesta di Alberto, Oriana è inciampata facendo cadere un altro bicchiere che si trovava sul comodino del concorrente del GF Vip 7.

Terrore al GF Vip 7 per Alberto De Pisis e un bicchiere di vetro

Terrorizzato dall’idea di potersi tagliare, Alberto De Pisis è diventato una furia e ha intimato i suoi coinquilini ad andare via e non giocare più con i bicchieri di vetro. “No, no, no, non nel mio letto! Voi non state bene. A parte che ci si taglia con i bicchieri di vetro. Io non so voi da dove venite, ma con queste cose non si gioca. Da che pianeta venite?”, riporta Biccy riportando le parole di Alberto De Pisis.

“Andatevene da qui. Amore sei pazza, sai che se tagli una parte della gamba muori subito, potevo morire. – ha detto ancora Alberto De Pisis, terrorizzato dall’idea di potersi tagliare con il vetro del bicchiere – Se ti tagli una parte con un vetro muori. Io alla vita ci tengo se permetti tesoro. Cosa succede? Punto numero uno stavo dormento, secondo non vieni qui a fare questo caos perché io già mi vedevo con la gamba sfregiata. Qui si poteva ferire qualcuno. Fai fuori alla luce queste cose non qui. Qui mi sento già conficcato in faccia il vetro”.

luca e oriana sono riusciti perfino a far sclerare alberto per piacere il ridere che mi sto facendo con il principino è incazzato nero #gfvip pic.twitter.com/Fl10WhgpFM — BagnoTrash (@bagnotrash) January 9, 2023

Alberto un signore. Se avessero svegliato me per la millesima volta perché fanno i cretini avrei reagito così alle 6:30 del mattino a svegliarli tutti: #GFvip #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/oT7Jrfca9K — Jaylee_ 🥀🌙 (@Jaylee28342549) January 9, 2023

Alberto De Pisis è una furia. Terrore al GF Vip per il vippone che ha letteralmente sclerato contro Oriana Marzoli e Luca Onestini: “A me questi scherzi e giochi non piacciono! Ma poi con un flute di vetro! Adesso io non dormo per quattro ore! Siete pazzi a fare queste cose. Volete fare queste robaccia? Fatela in camera vostra e non qui?! Mi sento tagliato non so perché. Potevo squarciarmi la gamba con un vetro nel letto. Voi non ci pensate a queste cose”.