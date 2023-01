Oriana Marzoli in lacrime al GF Vip 7. Ma cosa è successo alla bella venezuelana che sin dal suo ingresso nella casa ha fatto discutere, divertire e impazzire tanti telespettatori del reality? La giovane ha avuto un attimo di sconforto pensando alla sua vita e alle sue scelte. Tutto avviene a qualche giorno dalla dichiarazione d’amore (se così possiamo dire) di Oriana nei confronti di Luca Onestini. Il ragazzo però non ne ha voluto sapere e la ragazza non ci è rimasta proprio benissimo.

Tuttavia, nonostante il rifiuto categorico del modello, la loro amicizia sembra più forte che mai. Il brutto sfogo della venezuelana è avvenuto durante la serata del 7 gennaio. Dopo la cena infatti, Luca avrebbe risposto male alla giovane che non l’avrebbe presa benissimo. I due allora hanno deciso di spostarsi nello sgabuzzino per discutere. È Luca a questo punto si è sfogato dicendo ad Oriana di non aver minimamente apprezzato i droni usati durante il confronto a cena.

Oriana Marzoli in lacrime al GF Vip 7

A quel punto la Marzoli si scusa (diciamo così) ammettendo che quei toni fanno parte del suo modo di parlare e confrontarsi e che non lo avrebbe mai fatto con cattiveria visto che lo reputa il suo migliore amico lì dentro. C’è da dire però che a quel punto Luca non si convince, soprattutto per colpa di alcuni comportamenti di Oriana.

Poco dopo lei si sfoga con Alberto lamentandosi delle scenate di Onestini. In men che non si dica i due si ritrovano per parlare della loro relazione… di amicizia. Lei lo accusa di essersi comportato allo stesso modo anche con Nikita, insomma di avercele fatte credere e di essersi poi tirato indietro. A quel punto la Marzoli si dispera per via della sua poca chiarezza, litigano ancora riguardo un oggetto che Luca sembra averle regalato.

“Mi rendo conto che non imparo niente, non imparo un cazzo, che la vita ancora mi dice “dai Oriana basta” ma continuo a fare le stesse cazzate. Io mi rendo conto che non imparo.”



riconoscerlo è più doloroso di ricommettere lo stesso errore per cui ha sofferto in passato💔#gfvip pic.twitter.com/jTWUsBR5Tk — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 7, 2023

Si tratta di un braccialetto che lei porta da ben tre anni (dall’epoca di un altro reality sembra). A quel punto Luca le dice: “Non voglio vederti più così, mai più“. Poco dopo Oriana Marzoli confessa a cuore aperto che nonostante gli errori commessi nella vita, non è riuscita ancora ad imparare nulla. Naturalmente si parla di relazioni. Come darle torto.

