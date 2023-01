GF Vip, Clarissa Selassié urla fuori dalla Casa. Clamoroso ed inatteso episodio al GF Vip dove l’ex concorrente Clarissa Selassié si è presentata e si è dichiarata ad un vippone urlando il suo amore, con frecciatina, all’esterno dell’abitazione più spiata d’Italia. E sì che le ultime ore sono state parecchio movimentate con Dana Saber che ha minacciato di uscire. Il percorso della gieffina fino a questo momento è stato parecchio difficile, ha litigato con tutti e parla solo con tre persone…

Ma non è tutto. Momento di tensione anche per le parole di Micol Incorvaia durante uno dei giochi. La vippona ha esclamato: “Regia, potete metterci direttamente il ritornello? Già sto gioco mi fa ca***”. La regia ha risposto: “Grazie Micol, vediamo cosa riusciamo a fare”. Anche Micol ha ringraziato, ma poi la regia ha proseguito: “Però anche meno”. Insomma certe uscite non sono piaciute. Ora, però, è arrivato il momento di Clarissa Selassié. Ecco cosa ha fatto l’ex gieffina.

Clarissa si dichiara al vippone fuori dalla Casa

Nonostante la voce sul nuovo fidanzato Clarissa Selassié sembra abbia perso la testa per uno dei protagonisti dell’attuale edizione del GF Vip. Con un bel megafono l’ex vippona è andata a Cinecittà e ha urlato tutto il suo amore dall’esterno della Casa: “Andrea sono pazza di te, ti aspetto fuori e accanna co sti limoni”. Insomma Clarissa si è innamorata di Andrea Maestrelli, il calciatore che proprio recentemente ha baciato Sofia De Donà.

Non sappiamo se il diretto interessato abbia ascoltato le parole di Clarissa Selassié. Sicuramente, però, a sentire è stata Sofia De Donà che si è lamentata con Oriana Marzoli dell’accaduto: “Io bacio un ragazzo e ho Dana che rosica di brutto, queste che vengono ad urlare. Io non lo so, non ce la faccio più”.

Clarissa Selassié ha poi fatto delle rivelazioni a Biccy: “Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulù – parlando di Andrea Maestrelli – Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza. Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono. Gli ho detto ‘Andre quando esci ti porto a casa e sei mio’. Quindi per questo ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulù, ma non era lei, sono io che ho gridato per Andrea”. Chissà se ci sarà uno sviluppo, intanto Sofia è ‘avvisata’…

