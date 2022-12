Clarissa Selassié ha un nuovo fidanzato. La più piccola delle tre sorelle etiopi protagoniste all’edizione numero sei del Grande Fratello Vip è stata pizzicata in compagnia del suo nuovo compagno. Su di loro c’è un servizio del magazine Chi, nel numero in edicola mercoledì 7 dicembre. Ma di chi stiamo parlando? Beh, vi basti sapere che lui è una “promessa del ring” e porta un cognome piuttosto noto. I due piccioncini sono stati beccati a Sant’Antonio Abate, provincia di Napoli, in una conosciuta struttura alberghiera.

Clarissa è stata una delle concorrenti della passata edizione del reality di Canale 5. Proprio sul sito dello show di lei leggiamo: “Dalla personalità esuberante, si ritiene molto matura, schietta e ironica ma ammette anche che ama stare al centro dell’attenzione. Adora fare sport e godersi le meraviglie della natura, dell’arte e della fotografia”. In passato la principessina aveva rivelato di aver ricevuto le avance di un calciatore dell’Inter – fidanzato – ma ora sembra sia cambiato tutto.

Leggi anche: “Ecco il mio fidanzato”. Clarissa Selassié, che sorpresa: l’annuncio con foto (e bacio)





Chi è il nuovo fidanzato di Clarissa Selassié

Clarissa Selassié ha un nuovo fidanzato. Lui è Massimo Spada, giovane talento del pugilato italiano. Anche il papà, Sante Spada, è stato un pugile, ma non è riuscito ad arrivare ai professionisti a causa di un incidente alla mano che ne ha compromesso la carriera. Massimo fa parte della famiglia Spada, proprio quella famiglia Sinti che vive a Ostia e spesso accostata a fatti di cronaca. Il clan Spada è considerato legato a quello dei Casamonica, su di loro hanno anche girato il film “Suburra”.

Tuttavia sembra che Massimo Spada abbia preso le distanze da certe storie. In una intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Faccio le pizze per mestiere e amo solo il ring”. Considerato uno degli Youth più promettenti il talentuoso pugile ha spinto tutti i componenti della famiglia a tifare per lui: “A casa Spada e Casamonica si parla solo di sport, adesso” si legge ancora sulla rosea.

Clarissa e Massimo sono stati beccati insieme all’esterno della nota struttura Grand Hotel Sonrisa, a Sant’Antonio Abate. Sono stati ospiti dei proprietari, la famiglia Polese, donna Imma e il marito Matteo. A quanto pare il loro week end romantico sarebbe stato organizzato dall’amico in comune Paolino. Insomma, sembra passata una vita da quando la principessina si dichiarava infatuata di Antonio Medugno, la star di TikTok. Ora il suo cuore batte solo per Massimo. Durerà?

“Una bruttissima notizia su vostro padre”. Jessica, Lulù e Clarissa Selassié: choc in famiglia