“Ecco il mio fidanzato”. Clarissa Selassié, che sorpresa: l’annuncio con foto (e bacio)

Questa sì che è una bomba gossip. Clarissa Selassié ha deciso di sorprendere tutti nelle scorse ore e attraverso il suo profilo social Instagram si è immortalata con il suo fidanzato. Avete capito proprio bene, ha voluto postare una storia mentre è intenta a baciarsi con lui e inevitabilmente in pochissimo tempo i suoi fan si sono scatenati. La sorella di Jessica e Lulù è stata costretta a intervenire per fornire qualche dettaglio maggiore, ma il popolo del web vuole sapere proprio tutto.

Intanto, dopo che sono circolate voci negative sul conto di Lulù e Manuel Bortuzzo, Clarissa Selassié ha voluto rompere il silenzio e dire dunque la sua. Lo ha fatto con un messaggio che sembra chiarissimo nei confronti di tutta questa vicenda delle ultime settimane: “Il silenzio è oro, la parola è d’argento”, ha scritto la principessa etiope. Ora però la grandissima novità riguarda lei direttamente e veramente nessuno si aspettava questa situazione clamorosa, che cambia il suo stato sentimentale.





Clarissa Selassié si bacia con il nuovo fidanzato misterioso

Dunque, come è stato possibile vedere nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, Clarissa Selassié è riuscita a trovare il suo partner. Entrambi si sono dati un bellissimo bacio sulle labbra, a testimonianza di un amore già forte e, quando i follower hanno chiesto delucidazioni su quanto visto, la princess ha esclamato: “Con il mio fidanzato ma è molto riservato, quindi col tempo vi racconterò di questa persona. Però sì, da tempo ho una persona speciale”. Ed è stata in grado di tenerlo nascosto a lungo.

Non è stato possibile scoprire chi sia esattamente la dolce metà di Clarissa Selassié. Nella foto col bacio lei ha oscurato volontariamente il viso del giovane con un cuore rosso. E lo ha fatto per garantire il massimo della privacy al fidanzato. Probabilmente lo mostrerà a tutti e riferirà quindi il suo nome e cognome nel momento in cui lui ne sarà convinto. Preferisce per ora restare anonimo, ma la certezza è che la principessa etiope è innamorata e pronta a viversi sempre più aa fondo questa relazione.

Intanto, nei giorni scorsi Jo Squillo ha esclamato nella diretta seguita dai fan delle sorelle Selassié e non solo: “Ragazze, l’anno prossimo ho questo programma. Andiamo con un vostro pezzo al Festival di Sanremo, cominciamo a lavorare?”. Tutte sono apparse molto felici di questa opportunità e soprattutto Lulù si è lasciata sfuggire un “magari”. Quindi, l’idea è arrivata dall’artista e ora tutti si stanno chiedendo se proporranno davvero qualcosa ad Amadeus.

