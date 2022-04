Una voce bomba sta travolgendo le sorelle Selassié. Infatti, durante una diretta sul social network Instagram, Lulù, Clarissa e Jessica hanno manifestato gioia ed entusiasmo per qualcosa che potrebbe materializzarsi in futuro. Se tutto dovesse essere confermato, saremmo in presenza di una svolta sicuramente inattesa e clamorosa. Difficile capire se andrà davvero tutto in porto, ma l’idea ambiziosa è stata lanciata e ora non resta che aspettare i loro prossimi passi.

A proposito delle sorelle Selassié, qualche settimana fa al settimanale ‘Vero Tv’ si è sbilanciato sulle sorelle Selassié e a stretto giro di posta potremmo vedere una comunicazione ufficiale da parte delle principesse etiopi. Già la stessa Lulù, durante ‘La Pupa Party’, ha fatto comprendere che ci sia davvero qualcosa di fattibile: “Adoro Chiara Ferragni, la seguo da tanto tempo e mi piace moltissimo. Il modo in cui mostra la sua vita, la trovo molto sensibile e dolce come donna. Io farei una serie televisiva proprio in stile Ferragnez”.





Sorelle Selassié verso il Festival di Sanremo?

Nella diretta Instagram le sorelle Selassié hanno avuto come ospite la cantautrice e conduttrice Jo Squillo. Quest’ultima, dialogando con le ex concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’, ha chiesto a loro di fare qualcosa di veramente importante. Subito Lulù, Clarissa e Jessica hanno espresso la volontà di accettare questa offerta, ma ovviamente bisognerà attendere le prossime settimane o i prossimi mesi per riuscire a capire se ci saranno o meno possibilità che questo obiettivo possa andare in porto.

Dunque, Jo Squillo ha esclamato nella diretta seguita dai fan delle sorelle Selassié e non solo: “Ragazze, l’anno prossimo ho questo programma. Andiamo con un vostro pezzo al Festival di Sanremo, cominciamo a lavorare?”. Tutte sono apparse molto felici di questa opportunità e soprattutto Lulù si è lasciata sfuggire un “magari”. Quindi, l’idea è arrivata dall’artista e ora tutti si stanno chiedendo se proporranno davvero qualcosa ad Amadeus, confermato per altri due anni alla direzione artistica del Festival.

Diretta Jo + Princess (dall’entrata di Lulù in poi)

Jo: “Andiamo con un vostro pezzo a Sanremo!”

Lulù: “Magari!”#fairylu pic.twitter.com/Fh2CCo8aJX — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) April 18, 2022

Intanto, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, dopo le voci di crisi per Pasqua hanno deciso di dare uno stop definitivo a queste voci. Sono partiti per Napoli, città amatissima dalla princess, e nel fare gli auguri au fan lui è stato più che esplicito: “Buona Pasqua e buongiorno a tutti. Ci avete veramente rotto il ca… Io mi tolgo da Twitter… ciao!”. E lei: “In questi giorni ci avete tartassato, incredibile ragazzi veramente… Manu si toglie da Twitter. Noi siamo contentissimi stiamo passando la nostra Pasqua insieme”.

