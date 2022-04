In questi giorni le voci hanno letteralmente travolto Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. La coppia è nata tra una marea di alti e bassi nella Casa del GF Vip 6 e quando il reality è finito si è finalmente ricongiunta e iniziato subito a vivere a pieno questa relazione. Sono anche andati a convivere nella casa romana dello sportivo.

Ma come detto ultimamente il web si è riempito di insinuazioni, soprattutto dopo quanto accaduto tra Lulù Selassié e Franco Bortuzzo, il papà di Manuel. La princess ha infatti bloccato “il suocero” sui social e spiegato il motivo in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.





Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, stop alle voci di crisi

“Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social – ha detto Lulù Selassié al magazine – Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di esse- re amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Evidentemente questo episodio ha fatto volare la fantasia di molti, convinti che tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ci siano dei problemi. Ma per Pasqua i due ex GF Vip hanno deciso di dare uno stop definitivo a queste voci. Sono partiti per Napoli, città amatissima dalla princess, e nel fare gli auguri au fan lui è stato più che esplicito.

“Buona Pasqua e buongiorno a tutti. Ci avete veramente rotto il ca… Io mi tolgo da Twitter… ciao!”, ha detto Manuel Bortuzzo. E Lulù Selassié ha continuato: “In questi giorni ci avete tartassato, incredibile ragazzi veramente… Manu si toglie da Twitter. Noi siamo contentissimi stiamo passando la nostra Pasqua insieme e stiamo andando in un posto pazzesco che vedrete tra poco, vero amore?”.

