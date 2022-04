Di Lulù Selassié se ne sta parlando moltissimo, soprattutto per i presunti problemi che ci sarebbero ancora con la famiglia di Manuel Bortuzzo e soprattutto col papà di lui, Franco. Ma ora sono emerse altre situazioni tutt’altro che piacevoli e che hanno coinvolto anche la sorella Jessica Selassié. Una voce sempre più insistente ha fatto riferimento a qualcosa di inaspettato, che avrebbe cambiato in peggio i rapporti tra le due princess. Ma poi si è scoperta praticamente la verità dei fatti.

Prima di parlarvi di Lulù Selassié e Jessica Selassié, la prima anche se in maniera diplomatica, ha lasciato capire che qualche problema c’è. Queste le parole della princess: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”. Ma da parte del giovane c’è ancora silenzio.





Lulù Selassié e Jessica Selassié, voci su un loro litigio

A rivelare qualcosa di clamoroso che avrebbe coinvolto Lulù Selassié e Jessica Selassié è stata Deianira Marzano attraverso i social, anzi, per la precisione è stata una sua fonte che è voluta rimanere anonima ad aver comunicato che ci sarebbero stati problemi tra le due etiopi: “Conosco persone che erano presenti dal parrucchiere, mentre offendeva Jessica, e per una settimana non si sono parlate perché sua sorella cercava di farla ragionare su Manuel e suo padre”. E Deianira ha detto la sua.

Quindi, ci sarebbe stata una lite tra Lulù e Jessica, che però non è stata confermata ufficialmente. Deianira Marzano si è limitata ad aggiungere: “Questa ragazza non è un fake”, sottolineando quindi che si tratterebbe di una fonte affidabile. Ma poi è success qualcosa che ha fatto ipotizzare che ormai i rapporti tra le due sorelle siano ora perfetti. Infatti, in un video pubblicato da Giacomo Urtis, è stato possibile vedere il chirurgo dei vip in compagnia di entrambe, mentre si divertono e ballano.

Sotto il filmato di Urtis, questi i commenti degli utenti: “Vi amo tutti e tre”, “Giacomo Urtis con Lulù e Jessica Selassié, il trio di cui avevo bisogno per cominciare la giornata”, “Wow, qui vi siete superati”, “Siete adorabili”. In questa circostanza i protagonisti sembravano molto felici e non c’è mai stato un minimo dubbio che le due sorelle fossero in contrasto. Ma ovviamente se ne saprà di più prossimamente.

