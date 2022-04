Non vanno bene le cose tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Anzi, c’è da dire che privatamente, tra loro due, la relazione sembra andare a gonfie vele, il problema è ‘esterno’ per così dire. E a parlarne, questa volta, è proprio la diretta interessata. La princess infatti non ha mai fatto segreto delle frizioni esistenti tra lei e la famiglia del suo amato Manuel. Stavolta però ha ammesso, per la prima volta, di avere dei problemi con loro, in particolare con papà Franco.

Oramai è notizia vecchia che, su Instagram, il padre del nuotatore triestino ha levato il “segui” alla principessa che ha ricambiato il gesto assieme a sua sorella Clarissa. Ed è proprio a seguito di questo fatto che Lulù Selassiè, intervistata con il fidanzato da Chi Magazine, ha parlato della situazione delicata con la famiglia di Manuel. A riguardo, Bortuzzo e la giovane hanno confidato che tutto sta procedendo per il meglio e che la loro relazione sta crescendo. Ma per l’esperto di gossip Alessandro Rosica non è proprio così.





Lulù Selassiè contro Franco Bertuzzo: “Non mi sento accettata”

Secondo il giornalista la coppia non è così salda come vuole apparire. Insomma, Lulù Selassié, anche se in maniera diplomatica, ha lasciato capire che qualche problema c’è. Queste le parole della princess: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere”.

E ancora Lulù Selassiè: “Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”. Si parla naturalmente di Franco e del fatto che non la accetti in famiglia. Naturalmente sul fatto Manuel non si è espresso.

E sempre secondo Alessandro Rosica tra Lulù Selassié e il nuotatore c’è aria di crisi proprio per via del fatto che la famiglia di lui non accetterebbe ne tanto meno vedrebbe di buon occhio Lulù e le sue amicizie. “E purtroppo i ragazzi sarebbero molto delusi e tristi”, ha chiosato su Instagram Rosica. Secondo Frano infatti, Manuel avrebbe bisogno di un altro tipo di donna rispetto alla principessa. E questo non è di certo un segreto.

