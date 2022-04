Continua e va a gonfie vele la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e hanno dato vita ad una delle relazioni più seguite dagli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini.

Pochi giorni fa il nuotatore ha rilasciato un’intervista a Oggi e ha parlato della storia d’amore con la principessa etiope: “Spariamo per un po’ in vacanza, al mare. E al ritorno andremo a vivere insieme, non aspetteremo e cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere col freno”.





Dopo vari alti e bassi nella casa del GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono riusciti a trovare un equilibrio e oggi sono innamoratissimi al punto di aver annunciato la convivenza e sognare una famiglia insieme. In queste ore molti utenti hanno notato che nelle ultime storie di Instagram i due non compaiono insieme e hanno subito pensato a una possibile crisi.

A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Lulù Selassié: “Ragazzi, allora… questa settimana vedrete delle cose bellissime. Farò qualche shooting, anche insieme a Manu. Quindi state tranquilli. Tutte queste ansie che state scrivendo… Non c’è nulla di cui preoccuparsi, certo. Dato che noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia”, ha detto Lulù Selassié.

E ancora: “Dato che noi non ce l’abbiamo non vogliamo averlo, sinceramente. vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo. Tutti che fanno gli investigatori privati… Mamma mia…”. La principessa ha poi concluso: ”Grazie a tutti, vi prego state tranquilli. Perché davvero, noi, l’ho già spiegato quando stavo con Davide, in una pagina… Non so qual era…”.