“Che schifo”. Si infila nel letto di Daniele, poi il gesto choc. Bufera su Dana e il GF Vip

Dana Saber, il gesto choc nella notte. Dal suo ingresso ad oggi non ha fatto altro che attirare molte critiche da parte dei concorrenti in gara. La vippona sembra non voler placare la voglia di sorprendere tutti, pubblico incluso. Ecco cosa hanno ripreso le telecamere nella notte, non senza i dovuti commenti del ‘caso’.

Dana Saber nuda a letto con Daniele Dal Moro. Ebbene si, mancava solo questo gesto per mettere la ciliegina sulla torta al GF Vip 7. Pare che la gieffina abbia sentito molto caldo al punto da decidere di restare quasi del tutto nuda a letto. E nel farlo, Dana non si è posta troppi problemi per la presenza di Daniele Dal Moro che ha reagito ridendo.

Dana Saber nuda a letto con Daniele Dal Moro. La reazione del pubblico del GF Vip 7

Ovviamente il ‘caso’ non poteva che finire su Twitter dove a corredo delle immagini i fan del programma si sono lasciati andare a non poche considerazioni. Ma prima, riavvolgiamo il nastro a quando dopo l’ennesimo litigio, la concorrente si sarebbe spostata in piscina con tanto di valigia. A quel punto Daniele stesso ha proposto a Dana di tornare in casa e di dividere il letto con lui. Ovviamente Dana non poteva che accettare la proposta. (“Fa schifo, non doveva farlo”. GF Vip 7, bufera su Dana Saber: è successo davanti ai vipponi).

Alla luce di quello che è poi successo, a detto dei fan del programma, quella di Dana sarebbe stata una vera e propria provocazione. Ma non tutti sono contro la gieffina. Infatti sembra proprio che questo suo modo di porsi stia sempre più divertendo e incuriosendo il pubblico, soprattutto quella fetta di utenti che non vorrebbe mai vedere Oriana la preferita del reality.

Ma per proseguire nel ragionamento, alcuni fan di Oriana Marzoli, dal canto loro, hanno risposto a tono lanciando una domanda per fare riflettere: “E se l’avesse fatto Oriana?”. Insomma, alla luce degli ultimi fatti avvenuti nella casa del GF Vip 7, la sfida tra i concorrenti rimasti in gara si fa sempre più interessante. E tra Donnalisi, ovvero fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, i Nikiters, ovvero i sostenitori di Nikita Pelizon ora si aggiunge anche un gruppo che noterebbe tutto pur di non portare Oriana sul podio.