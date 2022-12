Al GF Vip 7 si è assistito ad una Dana Saber scatenata, che ha lasciato vipponi e pubblico senza parole. C’è chi ha apprezzato tantissimo il suo gesto e chi invece l’ha condannato, dicendo di non essere rimasto piacevolmente colpito da tutto questo. Ad essere coinvolta è comunque un’altra coinquilina della casa più spiata d’Italia, che sicuramente non avrà riso granché. Le immagini sono state pubblicate immediatamente sul web da alcuni utenti Twitter, che hanno scritto numerosi commenti.

Nella casa del GF Vip 7 è successo dunque questo episodio riguardante Dana Saber, ma non è tutto. Si è registrata una frase choc di Attilio Romita contro Oriana Marzoli: “Lei è una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto”. E i telespettatori hanno reagito così: “Che vergogna”, “Attilio cade sempre più in basso, non ci si può esprimere in questo modo, frasi da età della pietra”, “Mamma che schifo, quest’uomo è un maschilista”.

GF Vip 7, Dana Saber e l’imitazione di Antonella

A poche ore dall’arrivo del 2023 al GF Vip 7 Dana Saber ha iniziato a fare qualcosa di insolito con la collaborazione di Edoardo Tavassi. Ad essere presa di mira una concorrente e a vedere con attenzione cosa ha fatto l’amica di Dayane Mello c’è stato anche un altro vippone vicino alla gieffina, coinvolta nell’imitazione della marocchina. In tanti si sono divertiti, mentre altri hanno contestato la scelta di Dana, che non ha fatto piacere. Andiamo a vedere insieme cosa ha fatto precisamente.

Come ha ricostruito anche il sito Novella 2000, guardando il video postato su Twitter, Dana Saber ha imitato in maniera impeccabile Antonella Fiordelisi sotto lo sguardo del suo (ex?) fidanzato Edoardo Donnamaria. Il profilo Soleilandia ha scritto: “Dana che imita Antonella con Tavassi davanti a Donnamaria. Mi sta facendo pis*** dal ridere”. Ma altri, sicuramente sostenitori della Fiordelisi, hanno criticato aspramente la ragazza. Vediamo quali sono stati gli altri messaggi postati dagli utenti.

DANA CHE IMITA ANTONELLA CON TAVASSI DAVANTI A EDOARDO.D MI STA FACENDO PISCIARE DAL RIDERE#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/suqfX5xNRk — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 30, 2022

Ecco altri commenti su Saber: “No comment”, “Sbatte solo le te*** in faccia”, “A me non fa ridere, non è nemmeno brava”, “Che schifo pure questa”, “A me non fa ridere, lei è una molto sgamata e non mi piace per niente”, “E niente, Dana quando fa l’arrabbiata sembra subnormale”.